BBQ, 5만원 쿠폰팩 쏜다

황금올리브치킨 반 마리 추가 등 7가지 혜택

BBQ가 연말을 맞아 고객들에 감사의 마음을 담아 5만원 상당 혜택을 담은 쿠폰팩을 제공한다.

제너시스BBQ그룹이 오는 31일까지 BBQ앱 및 웹사이트에서 치킨 메뉴를 주문하는 모든 고객에게 인기 사이드 메뉴 7종을 맛볼 수 있는 '5만원 버라이어티 쿠폰팩'을 증정한다고 12일 밝혔다.

BBQ는 오는 31일까지 BBQ앱 및 웹사이트에서 치킨 메뉴를 주문하는 모든 고객에게 인기 사이드 메뉴 7종을 맛볼 수 있는 쿠폰팩을 증정한다. BBQ AD 원본보기 아이콘

쿠폰팩에는 ▲황금올리브치킨 반 마리(포장 전용) ▲뿜치킹콘립 ▲랜덤치즈볼(10알) ▲BBQ 고추킹 ▲BBQ 떡볶이 ▲BBQ 카레고로케 ▲BBQ 소떡 등 총 7종이 포함됐다. BBQ앱 쿠폰함에 자동 발급되며 주문 1회당 1장씩 사용 가능하다.

지난 11월 높은 호응을 얻었던 버라이어티팩 프로모션을 고객 요청에 따라 한 번 더 진행하는 것으로, 고객들의 요청을 반영해 황금올리브치킨 반 마리 쿠폰을 추가했다.

BBQ 관계자는 "올 한 해 BBQ에 보내주신 고객 성원에 보답하고자 풍성한 혜택을 담은 쿠폰팩을 준비했다"며 "앞으로도 소비자 목소리를 반영한 프로모션을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>