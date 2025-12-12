본문 바로가기
유통

BBQ, 5만원 쿠폰팩 쏜다

한예주기자

입력2025.12.12 08:21

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

황금올리브치킨 반 마리 추가 등 7가지 혜택

BBQ가 연말을 맞아 고객들에 감사의 마음을 담아 5만원 상당 혜택을 담은 쿠폰팩을 제공한다.


제너시스BBQ그룹이 오는 31일까지 BBQ앱 및 웹사이트에서 치킨 메뉴를 주문하는 모든 고객에게 인기 사이드 메뉴 7종을 맛볼 수 있는 '5만원 버라이어티 쿠폰팩'을 증정한다고 12일 밝혔다.

BBQ는 오는 31일까지 BBQ앱 및 웹사이트에서 치킨 메뉴를 주문하는 모든 고객에게 인기 사이드 메뉴 7종을 맛볼 수 있는 쿠폰팩을 증정한다. BBQ

쿠폰팩에는 ▲황금올리브치킨 반 마리(포장 전용) ▲뿜치킹콘립 ▲랜덤치즈볼(10알) ▲BBQ 고추킹 ▲BBQ 떡볶이 ▲BBQ 카레고로케 ▲BBQ 소떡 등 총 7종이 포함됐다. BBQ앱 쿠폰함에 자동 발급되며 주문 1회당 1장씩 사용 가능하다.


지난 11월 높은 호응을 얻었던 버라이어티팩 프로모션을 고객 요청에 따라 한 번 더 진행하는 것으로, 고객들의 요청을 반영해 황금올리브치킨 반 마리 쿠폰을 추가했다.


BBQ 관계자는 "올 한 해 BBQ에 보내주신 고객 성원에 보답하고자 풍성한 혜택을 담은 쿠폰팩을 준비했다"며 "앞으로도 소비자 목소리를 반영한 프로모션을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
