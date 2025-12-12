재향군인회, ‘사랑의 김장김치 나눔 행사’ 개최

600포기 김장김치 마련해 취약계층 300여 세대에 전달… 따뜻한 연말 나눔 실천

재향군인회(회장 박동길)는 지난 10일 연말을 맞아 지역 내 어려운 이웃을 지원하기 위한 '2025년 사랑의 김장김치 나눔 행사'를 개최하고, 정성스럽게 준비한 김장김치 600포기(약 300여 세대 분량)를 지역사회 취약계층에 전달했다.

이번 김장 나눔 행사는 부산재향군인회가 주최하고 재향군인회 여성회가 주관, 회원들이 자발적으로 참여해 봉사정신을 실천하며 훈훈한 공동체의 의미를 더했다.

재향군인회가 사랑의 김장김치를 담그고 있다.

행사에 참여한 회원들은 김장 재료 손질부터 버무리기까지 전 과정에 함께하며 "작은 정성이지만 도움이 될 수 있어 보람 있다", "겨울을 맞아 따뜻함을 나눌 수 있어 오히려 우리가 더 따뜻해진 하루였다"라는 소감을 전했다.

완성된 김장김치는 국가유공자, 향군 원로회원, 독거노인 등 복지 사각지대에 놓인 취약계층에 즉시 전달됐다. 재향군인회는 올해도 변함없이 지역 내 도움이 필요한 이웃들에게 실질적인 도움을 제공하며 지역사회 안전망 강화에 기여했다.

박동길 재향군인회 회장은 "추운 겨울을 앞두고 회원들과 함께 따뜻한 마음을 담아 김장을 준비했다"며 "국가를 위해 헌신하신 분들과 지역 이웃들을 위해 지속적인 나눔 활동을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

재향군인회 여성회는 매년 김장 나눔을 비롯해 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 여러 기관과의 협력을 기반으로 지역 돌봄 체계 강화와 공동체 상생문화 확산에 지속적으로 기여하고 있다. 특히 올해 행사는 많은 회원의 자발적인 참여로 '함께하면 더 따뜻한 향군'의 가치를 실천한 의미 있는 시간으로 평가받았다.





영남취재본부 조충현 기자



