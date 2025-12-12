수원로컬푸드직매장, 휴무일 늘리고 동절기 운영시간 단축

수원로컬푸드직매장이 매장 환경 정비, 시설 안전관리, 직원 근무여건 개선 등을 위해 내년부터 휴무일을 확대하고, 동절기에는 운영 시간을 단축한다.

경기 수원시는 연간 8일이었던 매장 휴무일을 20일로 확대하고, 매월 셋째 주 월요일 정기휴무를 도입한다고 12일 밝혔다. 또 동절기인 12월부터 2월까지는 개장 시간을 오전 8시에서 9시로 변경해 운영하기로 했다.

수원시 관계자는 "편안한 환경에서 신선한 농산물을 소비자들에게 제공하기 위해 운영 방식을 변경한다"며 "운영 효율성이 높아져 더 안정적인 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

로컬푸드직매장은 수원 지역에서 생산된 신선한 농산물, 축산물, 가공식품 등을 소비자에게 직접 판매하는 곳이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



