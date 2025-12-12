본문 바로가기
수원로컬푸드직매장, 휴무일 늘리고 동절기 운영시간 단축

이영규기자

입력2025.12.12 08:17

수원로컬푸드직매장이 매장 환경 정비, 시설 안전관리, 직원 근무여건 개선 등을 위해 내년부터 휴무일을 확대하고, 동절기에는 운영 시간을 단축한다.


경기 수원시는 연간 8일이었던 매장 휴무일을 20일로 확대하고, 매월 셋째 주 월요일 정기휴무를 도입한다고 12일 밝혔다. 또 동절기인 12월부터 2월까지는 개장 시간을 오전 8시에서 9시로 변경해 운영하기로 했다.

수원시청

수원시청

원본보기 아이콘

수원시 관계자는 "편안한 환경에서 신선한 농산물을 소비자들에게 제공하기 위해 운영 방식을 변경한다"며 "운영 효율성이 높아져 더 안정적인 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.


로컬푸드직매장은 수원 지역에서 생산된 신선한 농산물, 축산물, 가공식품 등을 소비자에게 직접 판매하는 곳이다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
