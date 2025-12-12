무신사 스탠다드, 오는 14일 상하이에 해외 1호점

글로벌 진출의 전략적 거점 매장

중국 오프라인 사업 본격화

무신사는 오는 14일 중국 상하이에 무신사의 첫 해외 매장 '무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점'을 공식 오픈한다고 12일 밝혔다. 무신사는 향후 중국 내 주요 거점 도시로 매장을 순차 확대해 나갈 방침이다.

무신사 스탠다드의 중국 1호점인 상하이 화이하이 백성점은 중국 소비자와 직접적인 접점을 넓히는 동시에 무신사의 글로벌 진출을 본격화하는 전략적 거점 역할을 하게 될 예정이다.

무신사는 상하이가 전 세계 젊은 층의 트렌드 발신지로 부상하고 있고, 중국 소비문화를 주도하는 도시라는 점에 주목해 무신사 스탠다드의 첫 해외 매장 오픈지로 선택했다. 무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점은 상하이에서도 하루 평균 유동 인구 50만명을 자랑하며 핵심 상권으로 꼽히는 화이하이루에 위치한다. 인기 쇼핑 명소인 백성쇼핑센터 내 지상 2개 층을 활용한 약 430평 규모로 조성되며, 상하이 지하철 1·10·12호선이 지나는 산시난루역과 입구가 연결되어 있어 뛰어난 접근성을 자랑한다.

무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점은 기본부터 트렌디한 아이템까지 폭넓은 스타일을 제안하는 브랜드의 강점을 공간 전반에 구현한 것이 특징이다. 단순 카테고리별 진열 방식에서 벗어나 무드와 테마별 조닝으로 베이직부터 클래식, 감도 높은 캐주얼 웨어까지 다양한 완성형 코디네이션을 제안한다. 특히 2층 전면의 유리 쇼케이스에는 세련된 실루엣과 컬러감, 높은 보온성으로 티몰에서 1분 만에 완판을 기록한 '시티 레저 후디드 라이트 다운 재킷'을 집중적으로 선보인다.

중국 젊은 고객의 콘텐츠 소비 트렌드를 반영해 '라이브 룸'도 마련했다. 라이브 룸은 투명한 유리 박스 형태로 중국 젊은 층 사이에서 유행하는 '다카(핫플레이스 방문 인증)' 문화에 맞춰 사진 촬영과 개인 라이브 방송을 즐길 수 있는 공간이다. 매장 내 체류 시간을 늘리고 신규 방문을 유도할 수 있는 장치가 될 것으로 기대된다.

매장 곳곳에는 대형 미디어 월을 설치해 공간 전체에 볼륨감 있는 시각적 효과를 높였다. 1층과 2층을 연결하는 중앙 계단 측면의 미디어 월은 높이가 약 4m에 달해 층고를 가득 채우며 압도적인 몰입감을 선사한다.

무신사 관계자는 "무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점은 중국 오프라인 사업을 본격적으로 확장하기 위한 전진 기지"라며 "앞으로 중국 고객의 구매 데이터를 면밀히 분석해 현지 맞춤형 제품군을 확대하고, 중국 한정 컬렉션 등을 출시하며 중국 패션 시장에서 무신사 스탠다드만의 차별화된 브랜드 경쟁력을 구축해 나갈 것"이라고 말했다.





