▲개발협력국장 이규호 ▲외교전략정보본부 국제안보국장 하위영
손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[인사]외교부
2025년 12월 12일(금)
▲개발협력국장 이규호 ▲외교전략정보본부 국제안보국장 하위영
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"기분 완전 망쳤잖아"…맥도날드 '크리스마스 광고' 결국 철회, 어땠길래
"너무 리얼해서 비린내 나겠다"…완도 기부 답례품 전복쿠션 화제
"새벽 4시에 일어나 공복 유산소"…아이들 위해 '몸짱 달력 모델' 된 경찰들
"물타기 하다 그만…2대 주주" 27억 매도 '슈퍼개미' 신원종합개발 공시 화제
샤이니 온유 '주사이모' 친분 의혹에 "병원서 피부관리만"
"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'
'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지
케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위
내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니
헬멧 쓰고 중장비 다니는 도로로목숨 걸고 장 보러 가는 길