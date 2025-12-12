에어부산, 진에어·에어서울과 ‘통합 LCC 행복 나눔 바자회’ 개최

세 항공사 임직원 함께 온정 나눔



수익금 전액 지역 복지에 기부

에어부산(대표 정병섭)은 지난 11일 김해공항 국내선 청사에서 진에어, 에어서울과 함께 '통합 LCC 행복 나눔 바자회'를 열고 연말을 맞아 지역사회에 따뜻한 나눔을 실천하는 뜻깊은 시간을 마련했다.

에어부산이 2009년부터 꾸준히 이어오며 지역사회와 마음을 나눠온 대표 사회공헌 활동인 '행복 나눔 바자회'는 올해 진에어와 에어서울이 뜻을 함께하며 확대됐다.

세 항공사 임직원들은 다양한 물품을 직접 기증하고 행사 운영에 참여하며 풍성한 바자회가 될 수 있도록 힘을 보탰다.

에어부산·진에어 관계자들이 '통합 LCC 행복 나눔 바자회'에서 기증 물품을 판매하고 있다. 에어부산 제공

행사장에서는 기증 물품 판매뿐 아니라 공항 이용객들이 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램도 운영됐다.

에어부산의 사내 연합동아리 '블루하모니'와 진에어 '랄라진스'가 합동 공연을 선보였으며, 어린이를 위한 네일아트와 페이스페인팅, 캘리그라피 엽서와 아크릴 열쇠고리 제작, 타로 상담 등 다채로운 체험 부스가 마련돼 공항을 찾은 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사했다.

에어부산은 이번 바자회 수익금 전액에 회사 기여금을 더해 부산 강서구종합사회복지관에 기부할 예정이며, 기부금은 지역사회 취약계층을 위한 다양한 복지사업에 사용될 계획이다.

에어부산 관계자는 "3개 항공사가 마음을 모은 행사인 만큼 더욱 큰 의미의 나눔을 실천할 수 있었다"며 "지역사회와 상생하며 고객과 함께하는 사회공헌 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 전했다.





영남취재본부 조충현 기자



