성평등부, 가정밖청소년·자립준비청년 '주거정착' 통합지원 추진

성평등가족부가 보건복지부, 한국토지주택공사(LH), 사회복지공동모금회와 함께 '가정 밖 청소년 및 자립준비청년 주거·생활 지원 강화를 위한 업무협약'을 체결한다고 12일 밝혔다. 가정 밖 청소년, 자립준비청년이 사회 진입 단계에서 안정적인 주거 생활을 할 수 있도록 지원하기 위해서다.

이번 협약에 따라 이들 기관은 '유스타트 주거·생활지원 플랫폼(원스톱 지원창구)'과 연계한 통합 지원체계를 구축한다.

가정 밖 청소년과 자립준비청년은 LH가 제공하는 임대주택(건설·전세·매입)의 입주 지원, 임대보증금·가전제품 등 생활 지원을 원스톱으로 안내받고 신청할 수 있게 된다.

각 기관은 LH 청약플러스 내 '유스타트 주거·생활지원 플랫폼'이 본격 가동됨에 따라 기관 간 연계를 강화해 나갈 계획이다.

성평등부와 복지부는 자립 및 주거지원 확대를 위한 제도 개선, 유스타트 주거·생활지원 플랫폼 홍보, 민간 후원기관 연계 등을 통해 생활지원 확대를 추진한다. LH는 플랫폼 운영 및 관리·임대주택 입주 대상자 선정과 입주 지원 등을 담당하고, 사회복지공동모금회는 기부자 발굴 및 연계·청년 대상 생활지원 프로그램 기획 및 홍보 등을 수행한다.

원민경 성평등부 장관은 "이번 협약은 네 기관이 힘을 모아 청소년들이 사회에 안정적으로 정착하고 미래를 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 지원 기반을 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "이번 협약의 실질적 실행을 위해 필요한 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 했다.





