본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성평등부, 가정밖청소년·자립준비청년 '주거정착' 통합지원 추진

오주연기자

입력2025.12.12 07:37

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

성평등가족부가 보건복지부, 한국토지주택공사(LH), 사회복지공동모금회와 함께 '가정 밖 청소년 및 자립준비청년 주거·생활 지원 강화를 위한 업무협약'을 체결한다고 12일 밝혔다. 가정 밖 청소년, 자립준비청년이 사회 진입 단계에서 안정적인 주거 생활을 할 수 있도록 지원하기 위해서다.


이번 협약에 따라 이들 기관은 '유스타트 주거·생활지원 플랫폼(원스톱 지원창구)'과 연계한 통합 지원체계를 구축한다.

가정 밖 청소년과 자립준비청년은 LH가 제공하는 임대주택(건설·전세·매입)의 입주 지원, 임대보증금·가전제품 등 생활 지원을 원스톱으로 안내받고 신청할 수 있게 된다.

성평등부, 가정밖청소년·자립준비청년 '주거정착' 통합지원 추진
AD
원본보기 아이콘

각 기관은 LH 청약플러스 내 '유스타트 주거·생활지원 플랫폼'이 본격 가동됨에 따라 기관 간 연계를 강화해 나갈 계획이다.


성평등부와 복지부는 자립 및 주거지원 확대를 위한 제도 개선, 유스타트 주거·생활지원 플랫폼 홍보, 민간 후원기관 연계 등을 통해 생활지원 확대를 추진한다. LH는 플랫폼 운영 및 관리·임대주택 입주 대상자 선정과 입주 지원 등을 담당하고, 사회복지공동모금회는 기부자 발굴 및 연계·청년 대상 생활지원 프로그램 기획 및 홍보 등을 수행한다.


원민경 성평등부 장관은 "이번 협약은 네 기관이 힘을 모아 청소년들이 사회에 안정적으로 정착하고 미래를 향해 한 걸음 더 나아갈 수 있도록 지원 기반을 공고히 하는 계기가 될 것"이라며 "이번 협약의 실질적 실행을 위해 필요한 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 했다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자…'불티'나는 실버뱅킹 "금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

헬멧 쓰고 중장비 다니는 도로로목숨 걸고 장 보러 가는 길

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기