양천구 “초고령시대, 신월동 등에 30년 넘은 경로당 신축해 개소”

젼면 구조 개선·승강기 설치 등 편의성 개선

노후 경로당 13곳 증·개축 추진

서울 양천구(구청장 이기재)가 준공 30년이 지난 신곡·경복·한두 경로당 3곳을 전면 개선해 새롭게 문을 연다. 구는 신곡경로당(신월2동) 이달 16일, 경복경로당(신월3동) 18일, 한두경로당(목3동) 22일 등 각각 개소식을 연다고 12일 밝혔다.

왼쪽부터 새로 지은 신곡, 한두, 경복경로당 모습. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 초고령시대 노인 인구가 늘어난 현실을 감안해 협소한 공간과 노후 시설로 개선이 시급했던 경로당을 단순 리모델링이 아닌 기존 건물 철거 후 전면 재정비한 것이 특징이다.

새 경로당은 1층 어울림방(주방·프로그램실), 2층 할머니방, 3층 할아버지방으로 구성했다. 1개 층 증축과 내부 공간 재배치, 승강기 설치를 통해 이동편의성과 안전성을 높였다. 주변 환경을 고려한 외관 디자인을 적용하고, 경로당별 특색을 반영한 현판과 안내판을 설치해 세련된 이미지를 더했다.

스마트경로당 시스템도 도입한다. 화상 플랫폼을 통한 비대면 노래·체조 프로그램과 사물인터넷(IoT) 기반 안면인식 장치를 활용한 혈압·체성분 관리 등 디지털 복지서비스를 제공할 예정이다.

구는 2022년부터 노후 경로당 13개소를 대상으로 증·개축 사업을 추진하고 있다. 월성경로당(신월1동)은 지난해 조성을 완료했으며, 당곡(신월2동), 금실(신월7동), 양목(신정4동), 나말(목3동), 청솔(신정4동)은 내년 준공 예정이다.

이기재 양천구청장은 "이번 새단장으로 어르신들이 더 활기차고 건강한 노후를 보내시는 데 도움이 되길 바란다"며 "경로당은 어르신들의 사회활동 중심지이자 일상을 보내는 중요한 공간인 만큼, 편안하고 안전한 환경을 마련하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>