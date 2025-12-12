"화장실이 이렇게 예뻐도 되나"…강남구, 공중화장실의 대변신

도산공원·세곡천 화장실 강남형 공공디자인 적용

장루·요루 장애인 시설 지자체 최초 도입

서울 강남구(구청장 조성명)가 도산공원과 세곡천 물맞이공원 공중화장실을 기능성과 디자인을 갖춘 '강남형 공공화장실'로 개선했다. 어둡고 불안한 기존 공원 화장실의 이미지를 벗고, 안전성·디자인·포용성을 중심으로 전면 재정비한 것이 특징이다.

도산공원 화장실 내부. 강남구 제공.

도산공원 화장실은 외국인 관광객과 시민 이용이 많은 패션 명품거리에 위치한다. 낮에는 파스텔 톤 구조물로, 밤에는 조명 아래 조형물처럼 빛나도록 설계했다.

세곡천 물맞이공원 화장실은 곡선형 디자인이 눈길을 끈다. 외부 수전을 설치해 실내에 들어가지 않아도 손을 씻을 수 있도록 했다. 이동식 화장실로는 국내 최초 시도다.

내부에는 범죄예방환경디자인(CPTED)을 적용했다. 밝은 조명, 불법촬영 방지 칸막이, 양방향 호출벨을 설치해 안전성을 높였다. 가족화장실, 자동 물내림 장치, 조명형 거울 등도 갖췄다.

국내 지자체 공중화장실 중 최초로 '장루·요루 장애인용 전용 변기 시설'을 도입한 점이 주목된다. 장루·요루는 장이나 방광 기능 손상자가 수술로 체외 배설하는 인공 통로다.

구는 욕실전문기업 로얄앤코(주)와 협약을 맺고 기술 자문과 자재 협력을 통해 고품질 스마트 위생기기를 설치했다.

조성명 강남구청장은 "도시의 공공화장실은 그 지역의 품격을 보여주는 얼굴과 같은 공간"이라며 "앞으로도 주민이 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 공공공간을 지속적으로 확대해, 강남다운 도시 품격을 높여 나가겠다"고 밝혔다.

도산공원 화장실 전경. 강남구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



