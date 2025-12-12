美 9월 무역적자, 전월比 11% 감소…5년 만에 최저

금·의약품 중심 수출 3% 늘어

수입은 0.6% 증가 그쳐

미국의 지난 9월 무역적자가 예상 밖으로 크게 줄어들며 2020년 중반 이후 최저치를 기록한 것으로 나타났다. 금과 의약품 수출이 늘어나며 적자 축소를 견인했다.

11일(현지시간) 미국 상무부는 9월 상품·서비스 무역적자가 전월 대비 10.9% 감소한 528억달러로 집계됐다고 밝혔다. 이는 블룸버그가 집계한 전문가 예상치 631억달러를 하회하는 수준이다.

수출은 전월 보다 3% 늘어난 2893억달러로 역대 두 번째로 높은 수준을 기록했다. 특히 비통화용 금과 의약품이 수출이 전체 증가세를 이끌었다. 특히 미국의 관세 부과 가능성에 따라 상반기 미국으로 급히 유입됐던 금이, 지난 8월 도널드 트럼프 미 대통령이 금을 관세 대상에서 제외한다고 밝히면서 다시 해외로 빠져 나간 영향이 컸던 것으로 분석된다. 반면 수입은 같은 기간 0.6% 늘어난 3421억달러에 그쳤다.

올해 미국의 관세 정책 변화로 무역 지표의 변동성이 커진 가운데, 이번 9월 무역수지는 3분기 국내총생산(GDP) 전망 조정의 주요 자료로 활용될 전망이다. 애틀랜타 연방준비은행(연은)은 해당 수치를 반영해 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망을 기존 3.5%에서 3.6%로 상향했다. 다만 미국 정부가 산업용으로 사용되지 않는 금 거래를 GDP 산출에서 제외하고 있어 분석이 복잡해졌다는 지적도 나온다.

미국의 무역적자는 4월 상호관세 발효 전 기업들이 재고 확보 차원에서 선제적으로 수입을 늘리며 3월까지 급증했다가, 관세가 시행된 4월 다시 축소됐다. 이후 관세 정책 변화에 따라 적자 규모는 증감을 반복해 왔다.





