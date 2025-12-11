샤이니 온유 '주사이모' 친분 의혹에 "병원서 피부관리만"

소속사 입장 밝혀

"사인CD는 진료 고마움 표현"

방송인 박나래의 불법 의료 행위 의혹이 동료 연예인으로 확산하는 가운데 그룹 샤이니 멤버 온유가 일명 '주사이모'와의 친분 의혹에 대한 입장을 밝혔다.

온유 소속사 그리핀엔터테인먼트는 11일 낸 입장문에서 "온유는 2022년 4월 지인의 추천을 통해 A씨(주사이모)가 근무하는 신사동 소재의 병원에 처음 방문했다"며 "당시 병원의 규모 등을 고려할 때 현재 온라인상에 불거지고 있는 의료 면허 논란에 대해서는 인지하기 어려웠다"고 밝혔다. 이어 병원 방문은 '피부 관리 목적'이었다고 설명했다.

앞서 온유는 A씨가 자신의 인스타그램에 올린 게시물이 발단이 돼 A씨와의 친분 의혹이 불거졌다. 해당 게시물에는 온유가 A씨에게 선물한 것으로 추정되는 CD에 "OO누나. 말하고 사는 법을 가르쳐주셔서, 대나무 숲이 되어주셔서 고마워요. 낯 뜨겁지만 그러면 얼굴 뒤집어지니까 참을게요. 고마워요"라고 친필 메시지가 적힌 사진이 담겼다.

이를 두고 일각에서는 온유 또한 국내 의사 면허가 없는 A씨에게 불법 의료 서비스를 받으며 친분을 유지해왔던 것 아니냐는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 소속사는 "사인 CD는 진료에 대한 고마움에 대한 표현이었을 뿐"이라고 선을 그었다.

그러면서 "소속 아티스트와 관련해 사실과 다른 이야기들이 무분별하게 확대 재생산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표한다"며 "더 이상의 억측이 발생하지 않기를 바라며, 당사는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익 보호를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 의혹은 박나래의 전 매니저 2명이 갑질, 횡령 등을 폭로하며 시작됐다. 이 과정에서 박나래가 국내 의사 면허가 없는 A씨로부터 반복적으로 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 빛 대리 처방을 받았다는 의혹이 불거졌다. 이후 의료단체를 중심으로 박나래와 '주사이모' 등에 대한 고발이 접수됐다. 주무 부처인 보건복지부는 "경찰 수사를 통한 사실관계 파악이 우선"이라며 사실관계가 특정되면 처분 등 추후 대응한다는 방침을 내놨다.





