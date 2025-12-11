본문 바로가기
사회
"응급실 뺑뺑이 방지"…성남소방서-성남시의료원, 응급 이송 체계 강화 '맞손'

이종구기자

입력2025.12.11 19:53

'응급환자 골든타임 확보' 간담회 개최
부산 '응급실 뺑뺑이'사례 반면교사 삼아
성남시의료원과 응급 의료체계 개선 논의
비상연락망·핫라인 구축 등 대응체계 강화

경기 성남소방서는 지난 10일 성남시의료원을 방문해 지역 내 응급환자 처치 및 이송 체계 강화를 위한 간담회를 진행했다고 11일 밝혔다.

성남소방서가 지난 10일 성남시의료원을 방문해 지역 내 응급환자 처치 및 이송 체계 강화를 위한 간담회를 진행하고 있다. 성남소방서 제공

성남소방서가 지난 10일 성남시의료원을 방문해 지역 내 응급환자 처치 및 이송 체계 강화를 위한 간담회를 진행하고 있다. 성남소방서 제공

이번 간담회는 최근 부산에서 발생한 '응급실 뺑뺑이' 사례 등으로 응급 의료체계의 중요성이 다시 부각되는 상황에서 119구급대와 의료기관 간 실시간 협조 체계를 강화하고 응급환자의 골든타임을 확보하기 위해 추진됐다.


간담회에는 성남소방서 이제철 서장을 비롯한 성남시의료원 환호성 병원장, 응급의료센터장 등이 참석했으며 중증 응급환자 대응 체계 개선을 핵심 의제로 폭넓은 의견을 나눴다.

이제철 성남소방서장은 "이번 간담회는 시민의 생명을 지키기 위한 지역 응급 의료체계의 협력 기반을 더욱 공고히 하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 성남시의료원과의 긴밀한 협조를 통해 중증 환자의 골든타임을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
