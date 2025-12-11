본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

해경청장 직무대행에 장인식 남해해경청장

세종=강나훔기자

입력2025.12.11 19:50

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

본청 차장으로 임명

해경청장 직무대행에 장인식 남해해경청장
AD
원본보기 아이콘

해양경찰청은 장인식 남해해양경찰청장을 본청 차장으로 임명했다고 11일 밝혔다.


장 신임 차장은 이재석 경사 순직 사건과 관련해 지난 9월 사의를 표명한 김용진 해양경찰청장이 의원면직 처리됨에 따라, 12일부터 해경청장 직무대행을 맡게 된다.

그는 창원고와 전북대 법학과를 졸업한 뒤 1997년 경위 특채로 해양경찰에 입문해 본청 해양항공과장, 형사과장, 수사국장 등을 거쳤으며, 군산·여수해경서장, 동해지방해경청장 등 주요 지휘 보직을 두루 맡아온 인물이다.


한편 이날 인사 발령으로 임명길 치안감이 본청 기획조정관에, 박재화 치안감이 중부해경청장(전담직무대리)에 각각 보임됐다. 서해해경청장에는 백학선 치안감이, 남해해경청장(전담직무대리)에는 하만식 경무관이, 동해해경청장에는 김인창 치안감이 12일자로 부임한다.


이명준 서해해경청장과 김성종 동해해경청장은 본청으로 복귀한다.




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이맘때 인기 폭발인데, 공급 없어요"…가격 급등에 수산시장서도 절레절레 "이맘때 인기 폭발인데, 공급 없어요"…가격 급등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

美, 14억7000만원짜리'골드카드' 접수 시작

美 Fed, 완화 신중론에도…비둘기 파월에 월가 "내년 2회 이상 인하"

새로운 이슈 보기