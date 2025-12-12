본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

백해룡, 검찰에 정면 반박…“임은정, 현장 수사 기초도 몰라”

임춘한기자

박승욱기자

입력2025.12.12 10:00

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공항 통과 과정 미수사 주장
검찰, 공보규칙 위반 조치 공문

서울동부지검 '세관 마약 수사 외압 의혹' 합동수사단에 파견된 백해룡 경정이 12일 검찰을 향해 정면 반박에 나섰다.


백해룡 경정. 연합뉴스

백해룡 경정. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

백 경정은 이날 보도자료를 내고 "마약 운반책들이 자신의 범죄를 감추고 축소하는 것은 당연하다"며 "마약 운반책이 말레이시아어로 공범을 회유하는 상황이었음에도 '제가 속아 넘어갔다'는 임은정 동부지검장의 주장은 현장 수사의 기초도 모르는 행태"라고 비판했다.

백 경정은 "사건의 본질은 (마약 조직원들이) 신체에 1kg 이상의 필로폰을 부착하고, 나무 도마 속에 은닉해 대한민국 공항을 통과했다는 것"이라며 "검찰은 어떻게 통과했는지 단 한 차례도 묻지 않았다. 그 과정을 수사하지 않고 덮어버렸다"고 지적했다.


백 경정은 "서울동부지검과 합수단이 실황 조사 및 현장 검증 시 영상 일부분을 편집해 사실을 왜곡하고 국민을 속이고 있다"며 "이를 바로잡기 위해 현장검증조서 초안을 공개할 수밖에 없었다"고 밝혔다. 그러나 관련 행정규칙에 따르면 유사 범죄 재발과 범죄 피해 급속 확산 등을 방지하기 위한 경우가 아니면 피의사실과 수사 사항을 공개해서는 안 된다.


서울동부지검은 지난 10일 경찰청 감찰과에 백 경정의 공보 규칙 위반과 개인정보 보호 침해 등에 대해 '적절한 조치를 취해 달라'라는 취지의 공문을 보냈다.

앞서 합수단은 지난 9일 중간 수사결과 발표를 통해 "마약밀수 범행을 도운 사실이 없다"며 세관 직원 7명에 대해 혐의없음 처분했다고 밝혔다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세에 시골까지 불티난 日 "동남아 무서워하는 한국인들 잡아라"…특가 공세... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

버려지던 분뇨가 전기로…제주 축산환경 바꾼 자원화 시설

삼성 트라이폴드, 화면에 앱 3개 띄우고…"동시에 빠르게 척척"

타임 선정 '올해의 인물'은 "AI 설계자들"

가나 대사 부부에 "한국 사람 같은데?" 친근했던 이유…이력은 더 놀라워

'신체 접촉 논란' 때문은 아니라는데…삼척 육상팀 감독 자격정지 왜?

"죽을 만큼 아프니 제발 그만"…연명의료, 이제 사회가 함께 고민할 때

"고객님 계신 곳은 서비스 불가 지역"…목숨 걸고 장 보러 간다

새로운 이슈 보기