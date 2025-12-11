관세청, '전자상거래 전용 플랫폼' 구축…마약·총기 반입 단속 강화

경찰청 등과 공동 대응

관세청이 해외 직구의 안전하고 편리한 통관을 위해 '전자상거래 전용 플랫폼'을 구축한다.

관세청은 11일 정부세종컨벤션센터에서 열린 이재명 대통령 업무보고에서 이 같은 내용을 발표했다. 해당 플랫폼은 개인정보 유출을 막기 위해 비정상적인 트래픽 증가와 자격이 없는 시스템 접근을 차단한다.

국경 단계에서의 마약류 밀수 단속도 대폭 강화한다. 소액 특송물품 간이 통관절차를 악용하는 마약 밀수를 차단하기 위해 중대 마약 밀수 범죄자에게는 특별수송 거래 제한을 추진한다.

또한 공항만 통관 과정에서 신속하고 정확한 마약 수사를 위해 통관 검사에 마약 수사팀을 배치하고, 국방부와 식품의약품안전처 등으로부터의 마약사범 정보 입수를 확대한다. 캄보디아, 태국 등 상위 10개 주요 마약출발국과 국제 수사 공조를 통해 여행자 마약밀수 적발률도 높일 방침이다.

총기류 등 위해물품 차단에도 나선다. 경찰청·정보당국과 공동대응체계를 구축하고, 국내외 플랫폼과 협업해 산업·건설 현장에서 사용되는 타정총 또는 모의총포의 반입과 유통을 막을 방침이다.

유관기관이 위해물품 관련 데이터를 공동 활용할 수 있도록 '데이터 기반 통합 국경관리 체계'도 구축한다. 아울러 관세청은 수출입 안전 업무를 우선으로 인공지능(AI) 모델을 단계적으로 개발하는 등 '관세행정 AI 대전환'을 본격적으로 추진한다는 계획이다.





