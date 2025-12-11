"공동체 결속하는 의식" 伊요리, 세계무형유산 지정된 배경

외식·관광 활성화 기대

고가 음식으로 변질 우려도

피자·파스타로 대표되는 이탈리아 요리가 인류가 보호해야 할 유네스코(UNESCO) 세계무형문화유산 목록에 오른다.

10일(현지시간) AFP·AP통신 등에 따르면 유네스코는 이날 인도 뉴델리에서 20차 무형문화유산 회의를 열고 이탈리아 음식 문화를 무형문화유산에 등재하기로 결정했다. 이날 회의에는 185개국 대표가 참석했으며 신규 등재 후보에 대한 투표권은 프랑스·독일·중국 등 24개국에만 주어졌다.

단일 요리가 아닌 한 국가의 음식 문화가 무형문화유산에 등재된 것은 이번이 처음이다. 이탈리아 정부는 지난 3월부터 이탈리아 요리의 세계문화유산 등재를 추진해왔다. 이탈리아 농림·문화부는 이탈리아 요리의 문화적 가치를 강조하며 자국 요리 문화는 '가족과 공동체를 결속하는 하나의 사회적 의식'이라고 정의했다. 이탈리아 정부는 문화유산 등재 추진 과정에서 간소한 이탈리아 요리가 계절성과 신선한 농산물, 쓰레기 절감을 중시하는 의미가 있다는 점이 있다고 유네스코 측에 강조했다.

이탈리아는 이번 유네스코 결정이 관광과 외식업에 큰 호재가 될 것으로 기대하고 있다. 글로벌 회계·컨설팅그룹 딜로이트에 따르면 이탈리아 외식 시장 규모는 작년 기준 2510억 유로(약 429조원)로 전 세계 외식 시장의 19%를 차지한다. 또 관련 단체들은 앞으로 2년간 이탈리아 숙박객이 1800만명 이상 늘어나는 등 관광 수요가 최대 8%까지 증가할 것으로 봤다.

하지만 일각에서는 유네스코 등재가 이탈리아 전통문화에는 악영향을 미칠 수 있다고 우려하기도 한다. 식당들이 관광객의 기대에 맞는 음식을 주로 판매하면서 저렴하고 뿌리 깊은 전통 음식이 유행을 타는 고가 음식으로 변질될 수 있다는 것이다.

한편 이날 이집트의 전통 요리 코샤리도 무형 문화유산에 등재됐다. 이집트 서민이 많이 먹는 코샤리는 쌀, 병아리콩, 양파에 토마스 소스를 섞은 전통음식이다. 이 밖에 힌두교 전통 축제 디왈리, 아이슬란드의 수영장 문화 등도 신규 등재 목록에 포함됐다.





