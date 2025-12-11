김성환 장관, 해남 찾아 "AI 시대 전력난, 해법은 햇빛"

명현관 군수 "5.4GW 단지 막는 건 규제"…현장 애로 직소

김성환 기후에너지환경부 장관이 11일 전남 해남 솔라시도를 찾아 '기후에너지 현장대응 추진단' 출범식을 주재하며 지역 기반 탈탄소 정책의 새 장을 열었다.

이날 출범식에서 명현관 해남군수는 '솔라시도 AI 에너지 미래도시' 청사진을 제시했다. 명 군수는 5.4GW(기가와트) 규모의 대규모 태양광 발전단지 구축 계획을 보고하며 "대규모 AI 인프라를 안정적으로 운영하기 위해서는 충분한 재생에너지 전력 확보가 필수적"이라고 강조했다.

해남 솔라시도를 찾은 김성환 기후에너지환경부장관이 명현관 해남군수와 현장을 점검하고 있다. 해남군 제공 AD 원본보기 아이콘

명 군수는 현장의 목소리를 전달하는 데도 주력했다. 그는 재생에너지 사업 추진 과정에서 인허가 지연, 전력 계통연계 한계, 환경평가 장기화 등의 애로사항이 반복되고 있다며 "정부 차원의 적극적인 지원이 절실하다"고 호소했다.

김 장관은 이번 추진단 출범을 계기로 전국 지방·유역환경청을 중심으로 권역별 기후·에너지 현안을 발굴하고, 공공·민간 협업체계를 통해 탈탄소 생태계 조성을 체계적으로 추진하겠다는 방침을 밝혔다. 규제 개선방안도 함께 마련할 예정이다.

출범식을 마친 뒤 김 장관과 명 군수는 솔라시도 산이정원, 태양광발전소 운영센터, 태양의 정원, RE100 산업단지 예정지를 차례로 둘러보며 해남 지역의 재생에너지 인프라 현황과 확장 가능성을 직접 점검했다.

명 군수는 "RE100 전용 산업단지가 조성되면 국가 산업경쟁력 강화에도 크게 기여할 것"이라며 "각 기관과의 긴밀한 협력을 통해 솔라시도 일대를 AI-재생에너지 융합 생태계로 발전시키고, 국가 신산업의 거점으로 성장할 수 있도록 준비해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>