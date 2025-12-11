피티코리아, ‘2025 디지털 광고 대상’서 그랑프리 포함 7개 수상

디지털 마케팅 솔루션 기업 피티코리아는 11일 '2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF)'에서 최고 영예인 그랑프리를 포함해 금상 2개, 은상 2개, 동상 2개 등 총 7개의 본상을 수상했다고 밝혔다.

대한민국 디지털 광고 대상은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 최대 규모의 디지털 광고 시상식으로, 급변하는 디지털 환경 속에서 매해 혁신적인 디지털 중심의 광고 캠페인을 선정해 시상한다. 올해는 약 800점의 작품이 출품됐다.

피티코리아 관계자들이 '2025 대한민국 디지털 광고 대상'에서 그랑프리를 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

피티코리아는 한국타이어앤테크놀로지와 진행한 '한국타이어 글로벌 검색 캠페인 전략'으로 그랑프리를 단독 수상했다. 그랑프리는 전체 출품작 중 가장 우수한 캠페인에 수여되는 상이다. 해당 캠페인은 유럽과 북미 등 30개국에서 한국타이어 브랜드 인지도를 제고하기 위한 글로벌 검색 광고 캠페인이다.

이 밖에도 변화하는 소비 패턴에 주목하며 공식 온라인스토어 'CokePLAY'를 데이터 기반 마케팅 플랫폼으로 활용한 한국 코카콜라의 'CokePLAY E2E 커머스 캠페인'은 데이터 활용 마케팅 부문에서 금상을 수상했다. 국내 여행업계 최초로 XR 라이브커머스를 적용한 하나투어 '하나국제여행제 XR 라이브커머스'는 이커머스 부문 금상을 수상했다.

은상 수상작으로는 삼성전자 '갤럭시 AI 골든벨 라이브' 캠페인(온ㆍ오프라인 통합 AI 체험 프로젝트), 피티코리아 자체 프로젝트 '시너Z' 캠페인(초고령화 사회 인사이트 발굴 위한 시니어 인턴십 운영)이 선정됐다. 한국타이어앤테크놀로지의 '2025 한국타이어 티스테이션 국내 검색 캠페인 전략'과 이투마스의 '물류의 내일을 더 쉽게 만나다' 캠페인도 각각 검색 퍼포먼스, 디지털 영상 부문에서 동상을 받았다.





