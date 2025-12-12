삼성전기 푸른코끼리, 2025 대한민국 교육기부 대상 수상

청소년 사이버 폭력 예방 힘써

삼성전기가 청소년 교육 사업인 푸른코끼리로 2025년 대한민국 교육기부 대상을 받았다. 대한민국 교육기부 대상은 교육부와 한국과학창의재단이 주관해 교육기부 활성화에 기여한 기관과 개인을 선정해 교육부 장관 표창을 수여하는 정부 포상으로 교육기부 분야의 최고 권위 상으로 평가된다.

(좌측부터)구월여자중학교 조정은 교장, 삼성전기 박봉수 부사장, 한국가스안전공사 가스안전교육원 이수부 부사장이 청소년들과 함께 교육기부박람회 개막식을 진행하고 있다.

12일 삼성전기에 따르면 이번 수상은 푸른코끼리가 청소년 사이버폭력 예방교육을 넓히고 정부와 비영리단체 협력 모델을 구축하며 대표 교육기부 사례로 자리 잡은 점이 인정된 결과다. 올해 선정된 30개 기관 가운데 기업은 삼성전기가 유일하다.

푸른코끼리는 청소년 대상 사이버폭력 예방교육과 피해 학생 치유 지원을 제공하는 사업이다. 2020년부터 삼성전기가 주관사로 참여했으며 삼성전자 삼성디스플레이 삼성SDI 삼성SDS 삼성바이오로직스 삼성바이오에피스 등이 함께 운영하고 있다.

예방교육은 수도권 중심에서 전국 단위로 확대됐고 연령별 맞춤 프로그램도 도입됐다. 2020년부터 현재까지 전국 초등학생 누적 16만 명이 온·오프라인 예방교육을 받았다.

2023년에는 교육부 성평등가족부 경찰청 푸른나무재단 사랑의열매와 6자 업무협약을 체결해 사이버폭력 예방과 청소년 보호 협력 기반을 강화했다.

예방교육 효과 연구에서는 참여 학생의 사이버폭력 방어 행동이 34.7% 늘었고 가해율은 14.3% 줄어 예방 효과가 수치로 확인됐다. 지속적 사이버폭력으로 불안과 대인 기피 증상을 보이던 윤설(가명 15세) 양도 전문 상담과 치료를 통해 일상 복귀를 준비하고 있다.

푸른코끼리 예방교육 상담 캠페인 참여자는 청소년 교사 학부모를 포함해 누적 약 160만 명에 달한다. 삼성전기는 동작구청 동작관악교육지원청 동작경찰서 푸른나무재단 등과 협약을 맺고 지방자치단체 협력 구조 강화도 추진할 계획이다.

푸른코끼리는 12일부터 14일까지 수원메쎄에서 열리는 2025 온동네 교육기부 박람회에 참가해 청소년 교육 사업 성과를 소개한다. 현장에서는 예방교육 핵심 내용을 직접 체험할 수 있도록 보드게임 룰렛 캐릭터 인형 만들기 등을 운영하고 예방교육 체계 딜레마 토론 방식 상담·치유 구조 주요 성과 지표를 영상과 패널로 설명할 예정이다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



