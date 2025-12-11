본문 바로가기
목포시, 6년 연속 'SRT 어워드' 대상

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.11 16:50

전국 46개 도시 중 최고 여행지 선정

맛의 도시 브랜드 인지도로 한국관광 100선에 선정된 목포시. 목포시 제공

전남 목포시가 SRT매거진이 주관하는 '2025 SRT 어워드'에서 6년 연속 '올해 최고의 여행지 대상'을 수상하며 대한민국 대표 관광도시로서 위상을 다시 한번 확인했다.


SRT매거진은 SRT(수서발 고속철도) 차내지로, 2018년부터 매년 국내 여행지 평가를 통해 'SRT 어워드'를 운영하고 있다. 목포시는 2020년부터 올해까지 6년 연속 최고 여행지로 선정되며 관광거점도시로서 확고한 이미지를 쌓아왔다.

올해 선정 과정에는 전국 46개 도시가 참여했으며, 지난 9월 한 달간 진행된 SRT매거진 독자 1만2,060명의 직접 심사, 여행작가·전문기자 평가, 에디터 평점, 관광객 데이터 분석, 홍보자료 가독성 등 다각적 요소가 종합 반영됐다.


시는 대한민국을 대표하는 '맛의 도시' 브랜드 인지도, 한국관광 100선에 선정된 근대문화유적, 목포해상케이블카 등 탁월한 관광 인프라가 높은 평가를 받은 것으로 분석된다.


특히 한 해 동안 다양한 관광자원을 기반으로 도시 브랜드를 강화한 점이 수상에 힘을 더했다.

시 관계자는 "6년 연속 대상 수상은 대한민국 관광거점도시 목포의 경쟁력을 공식적으로 인정받은 뜻깊은 성과"라며 "2026년에도 목포만의 매력을 강화해 국내 최고의 관광도시로 자리매김하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
