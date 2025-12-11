본문 바로가기
李대통령 "광주 공사장 사고, 인적·물적 자산 최대한 동원해 총력 구조"

송승섭기자

입력2025.12.11 16:33

이재명 대통령이 11일 광주대표도서관 공사장에서 발생한 사고에 대해 "행정안전부나 고용노동부 등 관련 부처에서 인적·물적 자산을 최대한 동원해서 구조에 총력을 다하라"고 지시했다.


이 대통령은 이날 세종 컨벤션센터에서 진행되는 고용부와 농림축산식품부 및 관련 공공기관 업무보고에 앞서 "공사 현장 붕괴 사고로 네명이 매몰된 것 같다"며 이같이 밝혔다.

소방당국에 따르면 11일 오후 1시 58분께 광주광역시 서구 치평동 옛 상무소각장 부지에 조성되는 '광주대표도서관' 공사 현장에서 철제 구조물이 무너졌다.


이 사고로 공사 현장에서 작업하고 있던 4명이 구조물 아래 매몰됐다. 소방당국은 현장에서 매몰자 1명을 구조했지만, 심정지 상태로 병원으로 이송됐다. 나머지 1명은 매몰 위치를 맨눈으로 확인해 구조 작업을 진행 중이나 나머지 2명은 위치를 파악하지 못하는 것으로 알려졌다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
