"금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자…'불티'나는 실버뱅킹

은 가격 사상 최초로 온스당 60달러 돌파

실버뱅킹 잔액 올해만 4배 늘어

국제 은 가격이 급등세를 보이면서 은행을 통한 대표적인 은 투자 방법인 실버뱅킹에도 뭉칫돈이 몰리고 있다. 특히 수급 문제로 실버바 판매가 중단되면서 실물 대신 대체투자에 관심이 집중되는 모습이다. 향후 은값이 더 오를 것이라는 전망도 은 투자 수요 확대에 영향을 미치고 있다.

12일 뉴욕상품거래소에 따르면 국제 은 가격은 10일(현지시간) 기준 트로이온스당 61.03달러에 거래를 마쳤다. 전날인 9일 온스당 60.84달러에 마감하며 사상 처음 60달러를 돌파한 뒤 꾸준히 상승하고 있다. 11일에는 62달러 선까지 오르기도 했다. 연초 트로이온스당 28달러 수준이었던 은 시세는 올해만 100% 넘게 급등했다. 같은 기간 약 60% 오른 금값 상승폭을 훌쩍 뛰어넘었다.

은값 상승 배경으로는 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하와 공급 대비 증가한 수요 등이 꼽힌다. Fed는 10일 기준금리를 0.25%포인트 인하했다. 올해 들어 세 번째이자 3연속 금리 인하다. 일반적으로 기준금리가 낮아져 달러 가치가 하락하면 금·은 등 안전자산 선호도가 높아진다.

수급 불균형도 은값을 끌어올리고 있다. 전 세계 최대 은 생산국이자 소비국인 중국에서 은 재고 감소세가 지속되고 있어 최근 은 시장의 공급 부족 우려는 한층 더 높아지고 있는 상황이다. 특히 전기·전자, 태양광 산업 등에서 은 수요가 꾸준히 증가하고 있지만 광산 생산은 이를 따라가지 못해 공급 부족 현상이 심화하고 있다.

수요 대비 공급이 턱없이 부족한 상황이 이어지자 실버바 판매도 중단된 상태다. 지난 10월20일부터 시중은행을 통한 실버바 판매는 잠정 중단됐다.

상황이 이렇자 은 실물투자 대신 대체투자 방식인 실버뱅킹이 주목받고 있다. 2015년 8월 출시된 신한은행 '실버리슈'는 시중은행 중 처음이지 유일한 은 계좌 상품으로, 실물 없이 은을 그램(g) 단위로 매입할 수 있다. '실버리슈'는 올해 초까지만 해도 계좌수가 1만6958좌였다. 지난 2년간 약 4~500좌 느는 데 그쳤으나 올해 들어 가파르게 급증해 2만5050좌(12월10일 기준)까지 늘었다. 1년 새 1만좌 가까이 늘어난 것이다. 잔액 역시 올해 초 477억원에서 꾸준히 증가해 1685억원까지 늘면서 1년 새 약 4배가량 늘었다.

전문가들은 전 세계 은 실물 수급 전망상 은 가격 강세는 내년에도 지속될 것으로 보고 있다. NH투자증권은 내년 은 가격 예상 범위를 기존 온스당 40~60달러에서 45~70달러로 상향했다.

황병진 NH투자증권 연구원은 "Fed의 통화정책 완화 기조로 달러 약세가 나타나면서 실물 자산인 은 가격이 강세를 보였다"며 "내년에는 단기적으로 사상 최고치를 거듭 경신해온 은 가격 상승 속도를 둘러싼 과열 경계심 속에 일부 차익실현 매물이 출회할 수도 있겠으나, 잠재적으로 은 가격은 역대 최대 실질가치인 70달러를 목표로 보고 있다"고 분석했다.

홍성기 LS증권 연구원은 "은 가격은 최근 2개월간 20% 이상의 급등세를 나타냈다"며 "금의 대체투자 성격을 가진 은은 금 투자 수요 증가의 수혜를 받아왔지만 금 대비 실물시장 규모가 작다는 점과 산업 수요, 미국 관세 정책에 따른 재고 축적 등이 은값 상승을 지속적으로 견인하며 본격적인 변동성 확대 국면에 진입했다"고 판단했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>