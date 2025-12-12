작년 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년 만에 하락 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①지난해 공공부문 부채비율 6년 만에 감소…GDP 대비 68%

②정부, 경북·호남 중심 전력조달 강조…반도체 투자 부담 우려

③'트럼프 골드 카드' 신청 시작…15억 내면 미 영주권 즉시 발급

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감

○'오라클 충격'에 나스닥 털썩

○다우·S&P500은 사상 최고치

Top3 NEWS

■ 韓 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년만에 꺾였다 ○2024년 일반정부·공공부문 부채 집계 결과

○공공부채 비율 1.5%P 하락…68% 기록

○공공부채 총액은 1700조원 돌파 '역대 최대'

■ 전력은 남쪽에서 쓰라는 정부…수도권 제조업 "연 1조4000억 부담" ○정부 K반도체 육성전략보고회

○경북·호남 동서 전력조달 강조

○수도권 요금 부담, 공급 미달 우려

■ "드디어 오픈" 논란의 14억7000만원 골드카드 영주권 출시…ESTA는 심사 강화 ○트럼프 11일 "오늘 오픈" 밝혀

○'여행 비자' ESTA는 심사 강화

○5년치 SNS 계정정보 제출 의무화

그래픽 뉴스 : 가격 100% 껑충 뛰었다…"그래도 또 올라, 5년간 공급부족" 전망에 은 ETF 투자 '관심'

○KODEX 은선물(H) ETF, 올해 들어 97% 상승

○뉴욕상품거래소서 은 선물 가격 온스당 60달러 돌파

○추가 상승 기대로 은 관련 ETF '관심'

the Chart : 시장금리 오르는데 보험사 대출금리 내리는 배경은

○10월 말 보험계약대출 금리 4.21%로 상반기 대비 하락

○국고채 3년물 금리는 연중 최고치로 치솟아

○보험사 마진 감소…우대금리 출혈 경쟁도 심화

오늘 핵심 일정

○국내

쿼드메디슨 코스닥 상장, 확정공모가 1만5000원

교보제19호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

키움히어로제1호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

미래에셋비전스팩10호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

삼진식품 코스닥 청약, 확정공모가 7600원

하나36호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

○해외

02:00 미국 30년물 국채 입찰

06:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (11월)

16:00 독일 소비자물가지수 (YoY) (11월)

16:45 프랑스 소비자물가지수 (MoM) (11월)

17:00 스페인 소비자물가지수 (YoY) (11월)

17:00 중국 신규 대출 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 3℃( ▼ 8 ℃ ) ｜최고기온 : 6℃( ▼ 2℃)

○강수확률 오전 20%｜오후 20%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







