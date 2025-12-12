본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

작년 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년 만에 하락 [3분 브리프]

입력2025.12.12 08:00

시계아이콘00분 48초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①지난해 공공부문 부채비율 6년 만에 감소…GDP 대비 68%
②정부, 경북·호남 중심 전력조달 강조…반도체 투자 부담 우려
③'트럼프 골드 카드' 신청 시작…15억 내면 미 영주권 즉시 발급

MARKET INDEX : Year to date
작년 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년 만에 하락 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감
○'오라클 충격'에 나스닥 털썩
○다우·S&P500은 사상 최고치

Top3 NEWS
■ 韓 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년만에 꺾였다
○2024년 일반정부·공공부문 부채 집계 결과
○공공부채 비율 1.5%P 하락…68% 기록
○공공부채 총액은 1700조원 돌파 '역대 최대'
■ 전력은 남쪽에서 쓰라는 정부…수도권 제조업 "연 1조4000억 부담"
○정부 K반도체 육성전략보고회
○경북·호남 동서 전력조달 강조
○수도권 요금 부담, 공급 미달 우려
■ "드디어 오픈" 논란의 14억7000만원 골드카드 영주권 출시…ESTA는 심사 강화
○트럼프 11일 "오늘 오픈" 밝혀
○'여행 비자' ESTA는 심사 강화
○5년치 SNS 계정정보 제출 의무화
그래픽 뉴스 : 가격 100% 껑충 뛰었다…"그래도 또 올라, 5년간 공급부족" 전망에 은 ETF 투자 '관심'
작년 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년 만에 하락 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○KODEX 은선물(H) ETF, 올해 들어 97% 상승
○뉴욕상품거래소서 은 선물 가격 온스당 60달러 돌파
○추가 상승 기대로 은 관련 ETF '관심'

the Chart : 시장금리 오르는데 보험사 대출금리 내리는 배경은
작년 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년 만에 하락 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○10월 말 보험계약대출 금리 4.21%로 상반기 대비 하락
○국고채 3년물 금리는 연중 최고치로 치솟아
○보험사 마진 감소…우대금리 출혈 경쟁도 심화

오늘 핵심 일정

국내

쿼드메디슨 코스닥 상장, 확정공모가 1만5000원

교보제19호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

키움히어로제1호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

미래에셋비전스팩10호 코스닥 청약, 예정공모가 2000원

삼진식품 코스닥 청약, 확정공모가 7600원

하나36호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원


해외

02:00 미국 30년물 국채 입찰

06:30 뉴질랜드 기업 구매관리자지수 (11월)

16:00 독일 소비자물가지수 (YoY) (11월)

16:45 프랑스 소비자물가지수 (MoM) (11월)

17:00 스페인 소비자물가지수 (YoY) (11월)

17:00 중국 신규 대출 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 3℃(8) ｜최고기온 : 6℃(2℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
작년 공공부채 GDP 대비 비율 68%…6년 만에 하락 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자…'불티'나는 실버뱅킹 "금보다 더 올랐다고?" 올해만 100% 넘게 폭등하자... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

헬멧 쓰고 중장비 다니는 도로로목숨 걸고 장 보러 가는 길

디즈니, 오픈AI에 10억달러 투자…할리우드·AI 협업 본격화

새로운 이슈 보기