포렘코, ‘Eco-Roll’ 자원순환 혁신으로 고율 관세시대 철강 경쟁력 되살려

포스코 실증 기반으로 글로벌 ESG 경쟁력 강화 나서

철강 자원순환 기술기업 포렘코가 폐기 단조롤을 신품 수준으로 재탄생시키는 'Eco-Roll' 기술을 앞세워 철강산업의 탄소저감과 원가 경쟁력 회복에 속도를 내고 있다.

Eco-Roll은 기존에 고철로 폐기되던 단조롤을 재제조해 신품 대비 가격은 60%, 납기는 50%로 낮추면서도 포스코 그룹 실증을 통해 성능이 신품과 완전히 동일하다는 평가를 받았다.

포렘코는 "Eco-Roll을 적용할 경우 연간 약 8만5천 톤의 CO₂ 감축과 약 1,300억 원 규모의 수입대체 효과가 가능하다"고 밝혔다. 이는 최근 미국 등 주요국에서 철강제품에 50% 고율 관세가 부과되며 국내 철강업계의 비용 부담이 크게 증가한 상황에서 공급망 안정성과 비용 절감을 동시에 확보할 수 있는 현실적 대안으로 주목받는다.

Eco-Roll은 내구성, 열처리 안정성, 표면 품질 등 주요 성능에서 신품과 동일한 수준을 확보해 국내 제철소뿐 아니라 동남아, 일본, 유럽 등 해외 철강사들로부터도 관심을 받고 있다. 포렘코는 POSCO 해외법인 협력망을 기반으로 글로벌 양산 공급을 본격화할 계획이다.

포렘코는 "Eco-Roll이 기존 비용 절감 제품을 넘어 탄소저감, 자원순환, 국산화라는 산업 핵심가치를 충족시키는 기술"이라고 강조했다. 고율 관세로 수입 단조롤 가격이 급등한 가운데 Eco-Roll은 원가 부담을 즉시 줄이고 안정적인 조달 체계를 구축해 철강업계 경쟁력을 실질적으로 높일 수 있다는 평가다.

한편 포렘코는 포스코 사내벤처에서 출발한 자원순환 전문기업으로 단조롤재제조 외에도 HSS Powder, Briquette, Ni Extraction 등 철강 부산물 재활용 기술을 보유하고 있다.

2030년까지 8.8조 원 시장 진입을 목표로 'Green Steel Value Chain' 구축을 추진하고 있으며, 국내를 넘어 글로벌 그린스틸 시장에서의 확장 전략도 강화하고 있다. 2025년에는 한국전력공사가 주관하는 '초격차 스타트업 1000+ 프로젝트'에 선정되며 성장 잠재력을 인정받았다.





