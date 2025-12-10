본문 바로가기
안동권씨 대구 청·장년회, 제17·18대 회장 이·취임식 개최

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.10 18:54

“종친 화합의 새로운 이정표
전통과 책임 잇는 세대 교체”

안동권씨 대구 청·장년회가 지난 8일 오후 6시 대구 웨딩비엔나에서 제17·18대 회장, 이·취임식과 송년회를 열고 한 해를 마무리했다.


행사는 북쪽을 향해 시조 묘소에 예를 올리는 망배례로 시작돼 전통을 되새기며 청·장년회의 정통성과 결속을 강조했다.

종친 화합의 새로운 이정표 전통과 책임 잇는 세대 교체

제17대 권오훈 이임 회장은 그동안의 성원에 깊은 감사의 뜻을 표하며 "종친과 함께한 시간은 큰 영광이었다"고 말했다.

뒤이어 제18대 회장으로 취임한 권태종 회장은 "대구 청·장년회가 지역 사회 속에서 더 굳건한 위상과 역할을 수행하도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.


이날 행사에는 권영진 국회의원(대구 달서구병)이 축전을 보내 축하의 뜻을 전했으며, 권오섭 안동권씨 대구종친회 회장, 권세호 코레일 감사 등 내외빈 150여 명이 참석해 자리를 빛냈다.


한 참석자는 "세대가 이어가는 책임감과 종친 간 화합의 의미가 두드러진 자리였다"며 "대구 지역에서의 종중 활동이 더욱 활발해질 것으로 기대된다"고 분위기를 전했다.




영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
