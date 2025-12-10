광명시, 제설 대상 도로 폭 20m→10m 이상 이면도로로 확대

겨울철 자연재난 종합대책 시행

경기도 광명시가 겨울철 제설 대응 도로 폭 기준을 20m 이상에서 10m 이상으로 확대한다.

광명시는 10일 정책브리핑을 열어 이같은 내용을 포함한 '2025년 겨울철 자연재난 종합대책'을 마련해 가동한다고 밝혔다.

박광희 광명시 안전건설교통국장이 10일 시청 중회의실에서 겨울철 자연재난 종합대책을 브리핑하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 대책에 따라 예측 불가능한 폭설 상황에 즉시 대처할 수 있도록 현장 중심의 대응 체계를 대폭 강화한다.

특히 기존 간선도로와 폭 20ｍ 이상 도로에만 적용된 제설 대응을 올해부터는 폭 10ｍ 이상 이면도로까지 확대하기로 했다. 시는 이를 위해 8대였던 제설 차량을 12대로 늘렸다.

광명전통시장, 광명새마을시장, 정류장, 지하철 입구, 골목길 등을 대상으로는 맞춤형 제설 관리를 실시한다. 제설제는 기준량(2118t)을 넘는 2222t을 확보했다.

지난 7월 신설한 '재난상황팀'을 중심으로 24시간 재난 대비체계를 가동하고, 주거용 비닐하우스 138곳에는 담당자를 지정해 연락망 구축과 현장 점검, 대피 안내 등 일대일 관리를 추진한다.

시는 적설량 기준별로 새로운 대응 가이드라인도 적용해 적설량에 따라 제설차량 기동 준비-대피 권고-대피 명령 등 단계별로 명확한 조치를 시행한다.

취약 계층을 위한 맞춤형 지원도 강화한다. 기초생활보장 수급 노인과 중증장애인 등에게 내년 3월까지 난방비 5만원을 지원하고, 긴급 생계비 대상 가구에는 15만원의 난방비를 지원한다.

경로당과 복지관 등 120여곳에는 한파쉼터를 운영하고 고시원, 노숙인 등을 대상으로 야간순찰과 현장점검을 강화해 복지 사각지대를 해소할 예정이다.

박광희 광명시 안전건설교통국장은 "예측할 수 없는 재난에도 즉시 대응할 수 있도록 24시간 재난 대비체계를 가동하는 한편 현장 중심의 신속하고 과감한 조치를 통해 시민이 안심하고 생활할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>