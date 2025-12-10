본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

펫용품기업 보다더, 보다더펫샴푸로 영국 비건소사이어티 인증 획득

정진기자

입력2025.12.10 15:50

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

독일더마테스트 엑셀런트 인증 이어 비건 인증까지
반려동물 유해성분 145개항목 검사도 완료

펫용품기업 보다더, 보다더펫샴푸로 영국 비건소사이어티 인증 획득
AD
원본보기 아이콘

프리미엄 펫용품기업 주식회사 보다더(대표 최인정)는 독일 더마테스트 인증에 이어 영국 '비건소사이어티(The Vegan Society)' 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.


영국 '비건소사이어티(The Vegan Society)'는 세계적으로 가장 공신력 있는 비건 인증 기관 중 하나로, 제조 과정에서 동물성 원료를 사용하지 않고 동물 실험을 실시하지 않은 제품에 대해 안전성을 인증해주는 곳이다. 아울러 생산 공정에서 교차오염까지 없어야 하는 등 가장 엄격한 기준을 적용해 비건 인증 마크를 부여한다.

보다더펫샴푸는 이번 비건 인증에 앞서 저자극테스트인 독일 더마테스트에서 엑셀런트 등급을 받았고 식품의약품안전처에서 고시한 알레르기유발성분 및 반려동물에게 해가 되는 145항목 유해성분 검사까지 완료한 제품이다.


보다더펫샴푸는 반려견, 반려묘의 건강한 모질과 피부 자극 최소화에 중점을 둔 프리미엄 반려동물 샴푸로, 합성색소와 알러지유발 성분 없이 자연유래 성분과 특허원료로 만들어졌다. 이 같은 성분 덕분에 예민한 피부와 약한 피부를 가졌거나 노령인 반려동물에게도 안심하고 사용할 수 있다.


최인정 보다더 대표는 "보다더펫샴푸는 다양한 피부 문제를 갖고 있는 반려견, 반려묘도 쓸 수 있는 제품"이라며 "국내뿐만 아니라 해외시장도 노크하며 라인업을 확대할 계획"이라고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기