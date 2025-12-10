펫용품기업 보다더, 보다더펫샴푸로 영국 비건소사이어티 인증 획득

독일더마테스트 엑셀런트 인증 이어 비건 인증까지

반려동물 유해성분 145개항목 검사도 완료

프리미엄 펫용품기업 주식회사 보다더(대표 최인정)는 독일 더마테스트 인증에 이어 영국 '비건소사이어티(The Vegan Society)' 인증을 획득했다고 10일 밝혔다.

영국 '비건소사이어티(The Vegan Society)'는 세계적으로 가장 공신력 있는 비건 인증 기관 중 하나로, 제조 과정에서 동물성 원료를 사용하지 않고 동물 실험을 실시하지 않은 제품에 대해 안전성을 인증해주는 곳이다. 아울러 생산 공정에서 교차오염까지 없어야 하는 등 가장 엄격한 기준을 적용해 비건 인증 마크를 부여한다.

보다더펫샴푸는 이번 비건 인증에 앞서 저자극테스트인 독일 더마테스트에서 엑셀런트 등급을 받았고 식품의약품안전처에서 고시한 알레르기유발성분 및 반려동물에게 해가 되는 145항목 유해성분 검사까지 완료한 제품이다.

보다더펫샴푸는 반려견, 반려묘의 건강한 모질과 피부 자극 최소화에 중점을 둔 프리미엄 반려동물 샴푸로, 합성색소와 알러지유발 성분 없이 자연유래 성분과 특허원료로 만들어졌다. 이 같은 성분 덕분에 예민한 피부와 약한 피부를 가졌거나 노령인 반려동물에게도 안심하고 사용할 수 있다.

최인정 보다더 대표는 "보다더펫샴푸는 다양한 피부 문제를 갖고 있는 반려견, 반려묘도 쓸 수 있는 제품"이라며 "국내뿐만 아니라 해외시장도 노크하며 라인업을 확대할 계획"이라고 밝혔다.





