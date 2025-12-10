본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국토위, '제주항공 참사' 사조위 독립기구 전환법, 여야 합의 처리

이기민기자

입력2025.12.10 15:37

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국토부→총리 소속 독립기구
독립기구 전환 즉시 現사조위원 임기 종료

12·29 제주항공 여객기 참사 조사 기구인 항공철도사고조사위원회(사조위)를 독립 조사 기구로 전환하는 항공철도사고조사법 개정안이 10일 국회 국토교통위원회 문턱을 넘었다.


국토위는 10일 전체회의를 열고 사조위를 국토교통부 산하 조직에서 국무총리 소속 독립 조사 기구로 바꾸는 내용의 항공철도조사법 개정안을 여야 합의 처리했다.

국회 국토교통위원회는 10일 전체회의를 열고 12·29 제주항공 여객기 참사 조사 기구인 항공철도사고조사위원회(사조위)를 국토교통부 산하 조직에서 국무총리 소속 독립 조사 기구로 바꾸는 내용의 항공철도조사법 개정안을 여야 합의 처리했다. 연합뉴스

국회 국토교통위원회는 10일 전체회의를 열고 12·29 제주항공 여객기 참사 조사 기구인 항공철도사고조사위원회(사조위)를 국토교통부 산하 조직에서 국무총리 소속 독립 조사 기구로 바꾸는 내용의 항공철도조사법 개정안을 여야 합의 처리했다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

12·29 여객기 참사 유족들은 사조위가 국토부의 지휘·감독을 받고 있어 조사 결과를 신뢰할 수 없다고 반발해왔다. 이 때문에 사조위는 지난 4~5일 여객기 참사 관련 중간 조사 결과 발표 공청회를 열기로 한 계획을 무기한 연기한 상태다.


여객기 참사 유가족 협의회는 지난달 입장문을 내고 "사조위는 모든 조사 활동을 즉각 중단하고 독립적 조사기구로 전환될 때까지 공청회를 잠정 연기해야 한다"고 촉구한 바 있다.


독립조사 기구로 전환되는 즉시 현재의 사조위 상임 및 비상임 위원들의 임기를 종료하는 내용도 개정안에 포함됐다.




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 드디어" 21조 뭉칫돈 우르르[실전재테크] 여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…"고금리가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

"조진웅 소년범 전력, '일진 무리' 중 한명이 제공했을 가능성"

박나래 '링거 언급 영상' 돌연 비공개…불법 의료 의혹 여파 의식했나?

연말엔 은행서 대출보다 '00 구하기' 전쟁

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

여윳돈 생기면 주식 말고 여기 몰린다…21조 뭉칫돈 우르르

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화"

새로운 이슈 보기