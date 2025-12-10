라벨 없는 생수 어떻게 고르지?…내년부터 부착 금지, 낱개 제품 1년 계도

내년 1월1일부터 '무라벨 의무화' 시행

내년부터 시중에 유통되는 먹는샘물에 라벨 부착이 금지된다.

10일 기후에너지환경부는 내년 1월1일부터 먹는샘물 제조·유통 시 라벨을 부착하지 못하도록 하는 무(無)라벨 의무화 제도가 시행된다고 밝혔다.

무라벨 생수.

다만 혼란을 최소화하기 위해 온라인으로 판매되는 제품이나 묶음(소포장)으로 판매되는 제품이 아닌 가게 등에서 낱개로 판매되는 제품에는 1년간 '계도기간'이 부여된다.

라벨이 없어지면 기존 바코드가 아닌 정보무늬(QR)코드를 활용해 결제해야 하는 데 이에 필요한 판매정보단말기(POS) 등을 갖추지 못한 작은 가게들이 많기 때문이다.

무라벨 제품은 원래 라벨에 기재하던 제품정보를 병마개에 인쇄된 QR코드를 통해 제공한다. 묶음으로 판매되는 경우 포장 겉면이나 운반용 손잡이에 표시할 수 있다.

이 경우에도 품목명·제품명·유통기한(제조일자 포함)·수원지·연락처 등 핵심 정보 5가지는 반드시 물병 표면이나 병마개에 표기해야 한다.

기후부는 먹는샘물 시장 확대와 함께 증가한 플라스틱 사용량을 줄이기 위해 먹는샘물 무라벨 제도를 2020년부터 단계적으로 확대해 왔다. 현재 생산되는 먹는샘물 가운데 65%는 라벨이 없는 제품이다.

지난해 먹는샘물 생산량이 52억 병에 달한 점을 감안하면 라벨 제거만으로도 연간 약 2270t(톤)의 플라스틱 사용을 줄일 수 있을 것으로 전망된다.

기후부는 11일 서울 용산구 서울역삼경교육센터에서 제도 시행을 위한 업계 간담회를 진행한다.





윤슬기 기자



