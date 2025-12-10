본문 바로가기
SH, 공공주택 추천 서비스 출시…요건 입력하면 신청 가능 주택 제시

이정윤기자

입력2025.12.10 14:26

자격 요건에 맞는 공공주택 쉽게 확인 가능

SH, 공공주택 추천 서비스 출시…요건 입력하면 신청 가능 주택 제시
서울주택도시개발공사(SH)는 자신의 자격 요건에 맞는 공공주택 유형을 손쉽게 확인할 수 있도록 '내게 맞는 공공주택 유형 찾기' 서비스를 도입했다고 10일 밝혔다.


SH는 무주택 여부, 세대 구성, 소득, 자산 등 핵심 자격 요건만 입력하면 신청 가능한 주택 유형을 자동으로 추천해 주는 '내게 맞는 공공주택 유형 찾기' 서비스를 마련했다.

서비스 화면에서 지도 기반으로 주택 정보를 확인할 수 있는 'SH주택정보'를 비롯해 '인터넷청약', '입주자모집공고문 목록' 등으로 바로 이동할 수 있는 링크도 함께 제공해 이용 편의성을 높였다.


황상하 SH 사장은 "직원들이 직접 서비스를 이용하고 개선 의견을 제시해 반영하는 등 시민 눈높이에 맞춘 시스템을 만들고자 노력했다"며 "앞으로도 주택 유형 확대에 맞춰 서비스 범위를 지속적으로 확장할 계획"이라고 밝혔다.




이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
