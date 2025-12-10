본문 바로가기
"크리스마스 연금 또 터진다"…머라이어 캐리, 빌보드 1위 탈환

박지수인턴기자

입력2025.12.10 13:37

7년째 연말 싱글차트 1위 기록
빌보드 '핫 100' 최장기간 1위 타이 세워

1994년 발매된 머라이어 캐리의 '메리 크리스마스' 앨범 표지. 소니뮤직

1994년 발매된 머라이어 캐리의 '메리 크리스마스' 앨범 표지. 소니뮤직

머라이어 캐리의 캐럴 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'(All I Want For Christmas Is You)가 크리스마스를 앞두고 빌보드 싱글차트 정상을 탈환했다.


8일(현지시간) 빌보드에 따르면 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 이번주 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100'에서 1위를 차지했다. 최근 역주행을 시작하다가 지난주보다 4계단 뛰어올라 마침내 정상을 꿰찼다.

1994년 발매된 '올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 연말마다 소환되는 대표적인 시즌 곡이다. 비연속 통산 19주째 '핫 100' 1위를 달성했으며, 이는 빌보드 '핫 100' 최장기간 1위 타이기록이다.


지난해 발표된 샤부지의 '어 바 송'(A Bar Song), 2019년 릴 나스 엑스의 '올드 타운 로드'(Old Town Road)도 각각 통산 19주 1위에 올랐다.


'올 아이 원트 포 크리스마스 이즈 유'는 또한 첫 번째로 '핫 100' 정상에 오른 2019년부터 올해까지 7년째 연말 싱글차트 1위를 기록하고 있다.

빌보드는 "이 노래는 스트리밍 서비스가 성장하고, 이들 서비스가 제공하는 플레이리스트에서 연말 시즌 송을 쉽게 접할 수 있게 되면서 2017년 처음 싱글차트 '톱 10'에 진입할 수 있었다"고 설명했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
