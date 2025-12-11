수익 높이려면 ‘총알’부터 준비해야...4배 투자금을 연 4%대 금리로

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

엘앤씨바이오 엘앤씨바이오 290650 | 코스닥 증권정보 현재가 67,600 전일대비 400 등락률 +0.60% 거래량 469,108 전일가 67,200 2025.12.11 12:39 기준 관련기사 넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로[특징주]엘앤씨바이오, '메가덤플러스' 中 판매 개시 소식에 12%대↑트럼프발 악재 속에서도 견조한 상승세…국내 증시 모멘텀 여전 전 종목 시세 보기 close , 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 906,000 전일대비 17,000 등락률 -1.84% 거래량 76,467 전일가 923,000 2025.12.11 12:39 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 전 종목 시세 보기 close , 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 236,500 전일대비 3,000 등락률 -1.25% 거래량 82,841 전일가 239,500 2025.12.11 12:39 기준 관련기사 美유동성 우려 완화에 코스피 4200선 노크…코스닥도 올라코스피, 기관·개인 '팔자'에 하락 마감…코스닥은 3거래일 연속 상승넉넉한 투자금으로 수익도 더 크게...4배 투자금을 연 4%대 합리적인 금리로 전 종목 시세 보기 close , 현대오토에버 현대오토에버 307950 | 코스피 증권정보 현재가 293,500 전일대비 1,000 등락률 -0.34% 거래량 224,448 전일가 294,500 2025.12.11 12:39 기준 관련기사 증시 기대감 내년에도 유효? 미리 담아둘 종목 찾았다면로봇에 데이터센터까지…현대오토에버 주주 '함박웃음'같은 기회를 더 크게 살리려면? 4배 투자금을 연 4%대 부담없는 금리로 전 종목 시세 보기 close , 에코프로머티 에코프로머티 450080 | 코스피 증권정보 현재가 62,200 전일대비 1,900 등락률 -2.96% 거래량 219,875 전일가 64,100 2025.12.11 12:39 기준 관련기사 에코프로, 4개 분기 연속 실적 성장…인니 2단계 투자 본격화증시 숨 돌릴 때 에코프로 두자릿수 '독주'…매수는 글쎄연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용 가능...반대매매 위기도 당일 해결 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>