내비게이션 앱 '티맵' 1시간 넘게 접속 장애…"원인 파악 중"

"내부 시스템 문제…복구 최선 다하고 있어"

내비게이션 앱 '티맵(TMAP)'이 10일 오전 접속과 길 안내가 원활하지 않은 문제를 겪고 있다.

티맵을 운영하는 티맵모빌리티에 따르면 이날 오전 8시9분께 발생한 것으로 추정되며 지금도 접속이 원활하지 못한 상태다.

10일 오전 내비게이션 앱 티맵에 접속장애가 발생했다. 티맵 앱 캡처 AD 원본보기 아이콘

오전 한때 앱을 실행하면 에러 코드와 함께 '서비스가 지연되고 있다. 잠시 후 다시 사용해달라'는 안내 문구가 나온 것으로 알려졌다. 오전 9시50분 현재는 앱 접속까지는 정상적으로 이뤄지지만, 목적지 설정 후 길 안내 요청 시 서비스 지연 안내 문구가 나오고 있다.

이번 접속 장애는 내부 클라우드 시스템 문제로 추정된다는 게 티맵모빌리티의 설명이다. 해킹이나 분산서비스거부(DDoS·디도스) 공격과 같은 외부 요인이 장애의 원인은 아니라고도 부연했다.

티맵모빌리티 관계자는 "내부적 원인으로 접속 장애가 일어났다"면서 "현재 정확한 원인 파악과 함께 복구를 위한 조치에 최선을 다하고 있으며, 복구 완료 시 재공지할 예정"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>