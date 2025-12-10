본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

윌라 ‘2025 연말 결산’ 공개… 올해의 주요 이슈와 인기 콘텐츠 데이터 눈길

정진기자

입력2025.12.10 09:50

시계아이콘01분 12초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
윌라 ‘2025 연말 결산’ 공개… 올해의 주요 이슈와 인기 콘텐츠 데이터 눈길
AD
원본보기 아이콘

통합 독서 플랫폼 윌라가 2025년을 마무리하며 한 해 동안의 주요 이슈와 인기 콘텐츠 데이터를 정리한 '2025 윌라 연말 결산'을 10일 공개했다.


윌라는 올해 더욱 다양한 오디오북·전자책 콘텐츠를 선보이며 회원들의 독서 경험을 확장해 왔다. 이번 연말 결산은 ▲2025 윌라 이슈 정산 ▲데이터와 함께 돌아보는 올해의 콘텐츠 두 가지 섹션으로 구성해 지난 1년간의 주요 흐름을 압축해 소개한다.

먼저, '2025 윌라 이슈 정산'에서는 올해 윌라의 대표적인 이슈 네 가지를 선정했다. ▲무제X윌라 듣는 소설 프로젝트 <첫 여름, 완주> 공개 ▲전권 오픈 및 완결을 맞이한 <퇴마록> 오디오북 시리즈 ▲김영하 작가 작품 전자책·오디오북 오픈 ▲인기 오디오 웹소설 <절대검감>, <재벌집 막내아들> 완결 등이다.


특히 <첫 여름, 완주>는 시각장애인 등 독서 취약 계층을 지원하기 위해 오디오북 선공개를 목표로 제작돼 의미를 더했다. 출판사 무제의 대표인 배우 박정민이 총괄 프로듀서로 참여하고, 10여 명의 배우가 목소리 재능 기부로 참여해 공개 직후 윌라에서 높은 호응을 얻었다.


또한 6월에는 국내 독서 구독 플랫폼 최초로 김영하 작가의 작품을 전자책으로 전권 공개한 데 이어, 7월에는 자체 제작한 프리미엄 오디오북을 오픈했다. 특히 <단 한 번의 삶> 오디오북 낭독에는 배우 박정민이 참여해 화제가 되었다.

이 외에도 한국형 오컬트 판타지의 시초라 불리는 <퇴마록>과 인기 웹소설 <절대검감>, <재벌집 막내아들> 등 큰 사랑을 받은 시리즈 오디오 콘텐츠들이 올해 완결을 하며 많은 윌라 회원에게 아쉬움을 안겼다.


'데이터와 함께 돌아보는 올해의 콘텐츠'에서는 이용 패턴과 함께 카테고리별 인기 작품을 분석해 소개한다. ▲평일 오전 6시~9시 가장 많은 회원이 이용한 콘텐츠 ▲오후 9시~다음날 오전 1시까지 가장 많은 회원이 들은 오디오북 ▲주말에 가장 많은 회원들이 선택한 추리·미스터리·스릴러 오디오북 ▲역대급 꿀연휴 2025 추석 윌라 회원들의 선택 ▲인기 검색어로 본 윌라의 2025등의 타이틀로 인기 콘텐츠를 살펴보았다.


윌라는 결산 공개를 기념해 12월 10일부터 23일까지 '2025 최고의 윌라 모먼트' 댓글 이벤트를 진행한다. 윌라 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 경품을 제공할 예정이다.


윌라를 운영하는 문태진 인플루엔셜 대표는 "한층 더 풍성해진 콘텐츠와 편리해진 기능을 통해 회원 여러분에게 독서의 즐거움을 선보여 의미가 깊은 한 해였다"라며, "2026년에도 다방면에서 성장하고 발전함으로써 독서 문화를 이끄는 통합 독서 플랫폼으로 계속 나아가겠다"라고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 약세 고착화" '오바마 멘토' 옵스펠드의 진단 "한미 협상은 美에 바친 조공…대미 투자로 원화 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"재물복 솔솔" 아이유 잡으러 간다…"내가 여기 몇 년 고객인줄 알아?" 은행은 전쟁중

박나래는 오해 풀렸다 했는데…전 매니저들 "사과도, 합의도 없었다"

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

처벌은 없던데, 우회하면?…청소년 SNS 금지 호주, 전 세계가 지켜본다

"425조원 어치 금 주인은 국민" 난데없는 법 개정…"금 팔아 빚 갚으려고? 안돼"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

500대 기업 여윳돈, 20조원 이상 증가…삼성전자·SK하이닉스가 '견인차'

새로운 이슈 보기