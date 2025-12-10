윌라 ‘2025 연말 결산’ 공개… 올해의 주요 이슈와 인기 콘텐츠 데이터 눈길

통합 독서 플랫폼 윌라가 2025년을 마무리하며 한 해 동안의 주요 이슈와 인기 콘텐츠 데이터를 정리한 '2025 윌라 연말 결산'을 10일 공개했다.

윌라는 올해 더욱 다양한 오디오북·전자책 콘텐츠를 선보이며 회원들의 독서 경험을 확장해 왔다. 이번 연말 결산은 ▲2025 윌라 이슈 정산 ▲데이터와 함께 돌아보는 올해의 콘텐츠 두 가지 섹션으로 구성해 지난 1년간의 주요 흐름을 압축해 소개한다.

먼저, '2025 윌라 이슈 정산'에서는 올해 윌라의 대표적인 이슈 네 가지를 선정했다. ▲무제X윌라 듣는 소설 프로젝트 <첫 여름, 완주> 공개 ▲전권 오픈 및 완결을 맞이한 <퇴마록> 오디오북 시리즈 ▲김영하 작가 작품 전자책·오디오북 오픈 ▲인기 오디오 웹소설 <절대검감>, <재벌집 막내아들> 완결 등이다.

특히 <첫 여름, 완주>는 시각장애인 등 독서 취약 계층을 지원하기 위해 오디오북 선공개를 목표로 제작돼 의미를 더했다. 출판사 무제의 대표인 배우 박정민이 총괄 프로듀서로 참여하고, 10여 명의 배우가 목소리 재능 기부로 참여해 공개 직후 윌라에서 높은 호응을 얻었다.

또한 6월에는 국내 독서 구독 플랫폼 최초로 김영하 작가의 작품을 전자책으로 전권 공개한 데 이어, 7월에는 자체 제작한 프리미엄 오디오북을 오픈했다. 특히 <단 한 번의 삶> 오디오북 낭독에는 배우 박정민이 참여해 화제가 되었다.

이 외에도 한국형 오컬트 판타지의 시초라 불리는 <퇴마록>과 인기 웹소설 <절대검감>, <재벌집 막내아들> 등 큰 사랑을 받은 시리즈 오디오 콘텐츠들이 올해 완결을 하며 많은 윌라 회원에게 아쉬움을 안겼다.

'데이터와 함께 돌아보는 올해의 콘텐츠'에서는 이용 패턴과 함께 카테고리별 인기 작품을 분석해 소개한다. ▲평일 오전 6시~9시 가장 많은 회원이 이용한 콘텐츠 ▲오후 9시~다음날 오전 1시까지 가장 많은 회원이 들은 오디오북 ▲주말에 가장 많은 회원들이 선택한 추리·미스터리·스릴러 오디오북 ▲역대급 꿀연휴 2025 추석 윌라 회원들의 선택 ▲인기 검색어로 본 윌라의 2025등의 타이틀로 인기 콘텐츠를 살펴보았다.

윌라는 결산 공개를 기념해 12월 10일부터 23일까지 '2025 최고의 윌라 모먼트' 댓글 이벤트를 진행한다. 윌라 이벤트 페이지를 통해 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 경품을 제공할 예정이다.

윌라를 운영하는 문태진 인플루엔셜 대표는 "한층 더 풍성해진 콘텐츠와 편리해진 기능을 통해 회원 여러분에게 독서의 즐거움을 선보여 의미가 깊은 한 해였다"라며, "2026년에도 다방면에서 성장하고 발전함으로써 독서 문화를 이끄는 통합 독서 플랫폼으로 계속 나아가겠다"라고 밝혔다.





