경남 고성서 자전거로 하교하던 중학생, 승합차와 충돌해 숨져

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.10 09:36

자전거를 타고 하교하다 마주 오던 승합차와 부딪쳐 크게 다친 중학생이 끝내 숨졌다.

10일 고성경찰서에 따르면 지난 9일 오후 4시 5분께 경남 고성군 고성읍 고성박물관 앞 삼거리 교차로에서 1차로를 달리던 승합차가 2차로에서 좌회전 후 마주 오던 자전거를 보지 못하고 그대로 충돌했다.


이 사고로 자전거를 타고 하교하던 10대 중학생 A 군이 머리 등을 크게 다쳤고 의식이 없는 상태로 병원에 옮겨졌으나 이날 오후 6시 51분께 숨을 거뒀다.

사고 지점은 일반 신호등 대신 점멸식 신호등이 있는 곳으로 파악됐다.


승합차 운전자 50대 B 씨는 사고 당시 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 확인됐다.


경찰은 차량운행기록장치(블랙박스) 영상, 사고기록장치(EDR) 등을 분석하고 사고 당시 승합차 속도를 조사하는 동시에, 운전자 B 씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
