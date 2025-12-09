한밤중 어선 침입해 300만원어치 물품 훔쳐 판 50대 검거

경남 사천시 삼천포항에서 범행 대상 선박 물색 중인 피의자 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 장면. 사천해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

늦은 밤 어선에 몰래 들어가 공구류, 낚시용품 등을 훔친 50대가 해양경찰에 붙잡혔다.

경남 사천해양경찰서는 50대 남성 A 씨를 야간 선박 침입 절도 혐의로 검거해 불구속 입건했다고 9일 밝혔다.

사천해경에 따르면 A 씨는 지난 11월 창원지역에서 버스를 타고 이동하며 사천시 삼천포 지역 항·포구에서 야간에 정박한 선박 여러 척에 들어가 공구류, 낚시용품 등 300만원 상당의 물품을 훔친 혐의를 받는다.

그는 훔친 물건을 중고물품 거래 앱에 판매해 현금을 챙겼다.

신고받은 해경은 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 동선을 추적하고 관계자 탐문 수사를 통해 이동 경로를 파악해 A 씨가 전북 군산지역으로 갔다는 것을 확인했다.

이후 체포영장을 발부받아 군산에서 잠복수사를 펼쳤고 지난 4일 오후 5시께 A 씨를 검거했다.

해경은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 경위와 공범 여부, 추가 범행 여부, 장물 유통 경로 등을 조사하고 압수한 피해 물품을 피해자에게 돌려줄 예정이다.

사천해경 관계자는 "선박 절도는 지역 어민 생계와 직결되는 범죄"라며 "어민 피해 예방을 위해 항구, 포구 지역 선박 대상 절도 및 침입 범죄를 집중적으로 단속하고 야간 순찰도 강화하겠다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



