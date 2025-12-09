이재명, 與정청래·김병기 만나 "개혁입법 국민 눈높이 맞게"

이재명·정청래·김병기 2시간 반 동안 만찬회동

내란전담재판부 관련 논의 나온 것으로 알려져

이재명 대통령이 더불어민주당 정청래 당대표·김병기 원내대표를 만나 "개혁입법은 국민 눈높이에 맞게 합리적으로 처리됐으면 좋겠다"고 당부했다.

9일 박수현 민주당 수석대변인은 이 대통령과 정 대표, 김 원내대표의 만남 이후 서면브리핑을 통해 이 같은 내용을 전했다. 세 사람은 오후 6시30분부터 9시까지 2시간30분 동안 만찬 회동을 가졌다.

박 수석대변인은 "이날 만남은 정기국회 폐회를 계기로 이뤄졌다"고 부연했다. 이날은 이재명 정부가 들어선 이후 첫 정기국회가 종료된 날이다.

이날 회동에선 개혁입법 중 하나인 내란전담재판부 설치법에 대한 논의가 있었던 것으로 알려졌다. 앞서 이날 오후 우상호 대통령실 정무수석은 유튜브 채널 '매불쇼'에서 "내란전담재판부는 2심부터 하자는 것이 대통령의 생각"이라고 밝힌 바 있다.

이 대통령의 개혁 입법 관련 언급은 우 정무수석이 전한 내용을 중심으로 당정대(여당·정부·대통령실)가 내란전담재판부 설치법을 조율해나가자는 의미를 담은 것으로 해석된다. 다만 박 수석대변인은 아시아경제와의 통화에서 "현재는 공론화 및 의견 수렴 과정이기 때문에 해석을 붙이는 것은 그 과정에 영향을 미칠 수가 있어 적절치 않다"고 선을 그었다.

또 박 수석대변인에 따르면 이 대통령은 해외순방 성과를 두 사람에게 설명하며 "한국의 위상이 많이 높아졌다"고 했다. 이 대통령은 예산안이 여야 합의로 처리한 것에 대해 "고생이 많았다"라고도 말한 것으로 전해졌다.

박 수석대변인은 "국정 전반에 대해 특히 민생에 대한 많은 대화를 나눴다"며 "아울러 앞으로 좀 더 자주 만남을 갖기로 했다"고 말했다. 추가 만남 예고는 최근 뚜렷해진 '명청대전(이 대통령과 정 대표의 대결 구도)' 분위기를 다소 완화하기 위한 의도로 풀이된다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>