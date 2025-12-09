구리시의회 예결위, 2026년도 예산 7437억원 수정 의결

정체된 재정 여건 속 효율적인 배분 위한 전략 절실

경기 구리시의회(의장 신동화) 예산결산특별위원회(위원장 권봉수)는 9일 2026년도 일반 및 특별회계 예산안을 심의하여 총 7437억4720만2000원으로 수정의결했다.

권봉수 위원장(예산결산특별위원회)은 심의결과서를 통해 2026년 내수 부진은 점차 완화될 것으로 보이나 경제성장률은 올해보다 둔화된 1.8% 수준에 머무를 것으로 전망되어 이에 따라 재정 여건의 불확실성은 여전히 상존할 것으로 전망된다며, 미래동력 확보를 위한 전략적 투자와 시민 생활과 밀접한 대규모 기반시설 확충에 필요한 재정 소요 등을 고려할 때 한정된 재원을 효율적으로 배분하기 위한 전략적 재정 운용이 그 어느 때보다 절실한 시점이라고 밝혔다.

또한, 본예산에 반영되지 못하고 추경으로 넘겨진 예산 규모가 750억 원에 달함에도 불구하고 그 사유와 향후 보완 계획 및 재원 확보 방안이 전혀 제시되지 못했다며 '이는 의회의 심의 기능을 사실상 저해한 조치'라고 지적하면서 이러한 사례가 반복될 경우 예산안의 신뢰성과 정책 추진의 안정성이 저하될 수 있음을 경고했다.

끝으로 시 재정 여건을 종합적으로 고려하고 관행적인 사업과 행사성 경비, 유사·중복 사업 등 불요불급한 예산 편성 여부를 면밀히 검토한 결과 ▲구리소식지 제작에 전년 수준인 5억539만8000원 승인 및 1억7500만2000원 삭감 ▲3·1절 기념행사 600만원 전액 삭감 ▲임산부 교통비 지원에 대해 향후 조례 제정 및 행정절차 이행 후 실시할 것을 요구하며 7억원 전액 삭감하는 등 총 8억8100만2000원을 삭감하여 최종 의결하였다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



