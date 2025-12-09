본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주 광산구 첫 시립도서관 ‘하남도서관’ 문 열다

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.09 18:28

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 4번째 시립도서관
‘1자치구 1도서관’ 체계 완성
내년 1월 정식 운영 예정

광주 광산구 첫 시립도서관인 하남도서관이 9일 문을 열었다. 이로써 광주는 북구·남구·동구에 이어 '1자치구 1시립도서관' 시대를 맞이했다.

. 광주시 제공

. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 총사업비 292억원(국비 107억원, 시비 185억원)을 들여 연면적 6,916㎡, 지하 1층~지상 4층 규모의 시립하남도서관을 건립했다. 이날 개관식과 함께 시범 운영이 시작됐으며 정식 운영은 내년 1월부터다.


개관식에는 강기정 시장, 박병규 광산구청장, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다. 행사는 경과보고, 기념사·축사, 팝페라 축하공연, 메시지 카드 이벤트, 테이프 커팅, 시설 순회 등으로 진행됐다.

종합자료실·열람실·어린이실을 기반으로 어린이문화교실, 강좌실, 다목적실 등을 갖춘 하남도서관은 독서교육, 문화교양, 역량개발 프로그램을 운영할 계획이다. 시범 운영 기간에는 대출·반납은 제한되지만 열람과 전시 관람 등은 가능하다.


개관을 기념해 오는 12월31일까지 크리스마스 포토존, 지역 화가 작품전, 겨울 주제 어린이 도서 전시, 그림책 '크리스마스 선물' 삽화 전시, 노벨문학상 추천 도서 안내 등 다양한 프로그램이 마련된다. 자세한 내용은 시립도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.


강기정 시장은 "하남도서관 개관으로 '1자치구 1시립도서관' 시대가 열렸다"며 "주민들이 책과 문화를 즐기고 하남동이 지식과 문화의 새로운 중심지로 도약할 수 있도록 정성을 기울이겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 잡초인데…중국·일본에선 '귀한 몸' 한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 잡초인데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기