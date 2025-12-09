KT 차기 대표 쇼트리스트 3인에 박윤영·주형철·홍원표

KT 이추위, 연내 최종 후보 1인 선정

KT 차기 대표이사 후보 3명으로 박윤영 전 KT 기업부문장, 주형철 전 대통령실 경제보좌관, 홍원표 전 SK쉴더스 사장이 선정됐다. KT는 9일 "서류 심사와 비대면 면접을 거쳐 박윤영, 주형철, 홍원표 후보를 심층면접 대상자로 압축했다"고 밝혔다.

이사후보추천위원회는 11월 16일까지 접수된 사내·외 대표이사 지원자를 대상으로 ▲기업경영 전문성 ▲산업 전문성 ▲리더십 ▲커뮤니케이션 역량 등을 기준으로 평가를 진행했다. 위원회는 제출 서류와 외부 전문가로 구성된 인선자문단의 의견을 종합 검토한 뒤 3인의 후보를 압축했다.

김용헌 KT 이사후보추천위원회 위원장은 "대표이사 후보 절차에 참여해주신 모든 분들께 깊이 감사드린다"며 "3인을 대상으로 심층면접을 진행해 연내 최종 대표이사 후보 1인을 선정할 계획"이라고 말했다. 선정된 후보는 차기 주주총회에서 공식 대표이사로 선임될 예정이다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr



