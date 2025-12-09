본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

여수시, '2026 UN 기후주간' 범시민 준비위 출범

호남취재본부 허선식기자

입력2025.12.09 16:17

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시민사회 주도 UN 기후주간 유치 준비 위한 협력체 구성

전남 여수시는 지난 8일 디오션호텔에서 '2026년 UN기후변화협약(UNFCCC) 기후주간' 대한민국 유치를 위한 범시민 준비위원회 출범식을 개최했다고 밝혔다.


이번 출범식은 여수시가 '2026 UN 기후주간' 국내 개최지로 선정됨에 따라 민간이 주도하는 전국적 지지 기반을 구축하고 시민 참여형 유치 활동을 본격화하기 위해 마련됐다.

지난 8일 여수 디오션호텔에서 '2026년 UN기후변화협약(UNFCCC) 기후주간' 대한민국 유치를 위한 범시민 준비위원회 출범식이 개최됐다. 여수시 제공

지난 8일 여수 디오션호텔에서 '2026년 UN기후변화협약(UNFCCC) 기후주간' 대한민국 유치를 위한 범시민 준비위원회 출범식이 개최됐다. 여수시 제공

AD
원본보기 아이콘

출범식에는 (사)탄소중립실천연대, 서울에코클럽, 여수시장애인재가연합회, 여수교육지원청, 바르게살기협의회, 여수언론인협회 등 300여 명의 시민사회단체와 기관 관계자들이 참석했다.

1부에서는 2025 탄소중립 환경활동가 양성 과정 수료식이 열려 시민 활동가들이 공식 수료증을 전달받았으며 이어 표창과 공로패 수여식이 진행됐다.


2부 본행사에서는 황재우 (사)탄소중립실천연대 명예이사장 및 류중구 동서포럼 상임대표의 인사말, 김영주 (사)탄소중립실천연대 공동대표의 범시민 준비위원회 설립 경과 발표, 문영수 여수시 탄소중립지원센터 연구실장의 '2026 UN 기후주간' 여수 유치 관련 설명 등이 이어졌다.


범시민 준비위원회는 선언문을 통해 2026 UN 기후주간 국내 유치를 지원하기 위한 시민 참여와 민·관 협력의 필요성, 기후위기 대응과 관련해 국제사회와의 협력과 기관 간 연대의 중요성 등을 담은 내용을 발표했다.

시 관계자는 "범시민 준비위원회는 기후주간 유치 준비 과정에서 민·관 협력을 위한 역할을 하게 될 것"이라며 "여수시는 앞으로도 유치를 위해 관계 기관과의 협의를 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.


여수시는 정부·국제기구와 협의를 이어가고 있으며 UN기후변화협약은 12월 중 2026 UN 기후주간 개최국을 최종 발표할 예정이다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기