산림청, '우리 식물주권 바로 세우기' 국회 세미나

산림청은 9일 국회의원회관에서 '우리 식물주권 바로 세우기' 국회 세미나를 열었다고 밝혔다.

김인호 산림청장(앞줄 왼쪽 세 번째)이 9일 '우리 식물주권 바로 세우기' 국회 세미나를 마친 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 산림청 제공

세미나에는 우원식 국회의장, 김영배·김한규·문금주·백선희·인요한·최형두 국회의원과 미국 하버드대 아놀드수목원 윌리엄 프리드먼 원장, 한국식물원수목원협회 이은실 부원장 등 국내외 식물전문가 및 식물원·수목원 종사자가 참석했다.

이 자리에서 참석자들은 식물주권이 식물 연구와 보전의 범주를 넘어 국가 자연유산을 국제사회에서 어떻게 설명하고 지켜낼 것인지가 외교·전략적 과제라는 데 공감했다.

특히 기후재난 시대에 우리 식물의 가치를 재확인하고 국가 생물자원의 지속가능성을 확보하는 체계를 구축하는 것이 시급하다는 데 인식을 함께했다.

산림청은 이날부터 이틀간 국회 로비에서 '우리 식물의 잃어버린 기록을 찾아서'를 주제로 전시회도 연다. 전시회에서는 아놀드수목원이 보유한 1917~1918년 한반도 식물·산림 사진과 해외에 남아 있던 산림기록, 식물자원의 귀환 과정을 관람할 수 있다.

앞서 국립수목원은 최근 아놀드수목원으로부터 한반도 식물 14종을 재도입했다. 또 일제강점기 학술자료에 남아 있던 창씨개명 학명자 표기를 바로잡아 '정태현 선생'의 본래 이름을 복원하는 등 우리 식물의 정체성과 주권 회복을 위해 노력해 왔다.

김인호 산림청장은 "식물주권은 우리 산림과 자연생태 그리고 문화와 미래 산업까지 포괄하는 국가적 과제"라며 "세미나를 계기로 국내 수목원·식물원의 역할을 강화하고 식물자원 외교와 국제협력을 체계적으로 추진하기 위한 정책적 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



