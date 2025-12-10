종목은 같지만 수익을 다르다? 비결은 연 4%대 금리의 4배 주식자금

투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자는 물론, 증권사 신용·미수 대환 용도로도 활용할 수 있는 증권 연계신용 상품이다.

그러나 높아진 스탁론 금리로 이용을 망설이는 투자자들이 늘어나고 있으며, DSR 한도 적용으로 인해 다른 대출과 소득 증빙 문제까지 겹치면서 예전처럼 자유롭게 활용하기 어려워졌다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 상품은 물론, DSR 한도와 관계없이 활용할 수 있는 상품까지 함께 제공하며 투자자들의 선택 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

디아이씨 디아이씨 092200 | 코스피 증권정보 현재가 10,920 전일대비 740 등락률 -6.35% 거래량 3,464,229 전일가 11,660 2025.12.10 12:51 기준 관련기사 여전히 살아있는 기대감...내년 대비해 담아둬야 할 종목은[특징주]테슬라 로봇 양산체제 돌입에…디아이씨 강세[특징주]"테슬라 부품 공급社 디아이씨, 트럼프 테마에 오르락 내리락" 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 315,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 121,685 전일가 315,000 2025.12.10 12:51 기준 관련기사 철강 1세대부터 수소환원제철 개발자까지…정부, 산업역군 격려 오찬포스코1%나눔재단, 국가유공자 등 36명에 '첨단 보조기구' 전달포스코플로우 "2030년 전사적 AI 전환 체계 완성" 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 567,000 전일대비 10,000 등락률 -1.73% 거래량 89,375 전일가 577,000 2025.12.10 12:51 기준 관련기사 코스피, 4150선 강보합세 출발…코스닥도 제한적 상승 외국인 매도에도 코스피 4100대 유지약보합 출발 코스피…4100대 유지중 전 종목 시세 보기 close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 188,900 전일대비 3,300 등락률 -1.72% 거래량 628,412 전일가 192,200 2025.12.10 12:51 기준 관련기사 공정위, LIG넥스원·현대로템 조사…방산 '빅4' 갑질 정조준현대로템, 장애물개척전차 2차 양산 계약…전방 부대·해병대 첫 투입현대로템, 방위사업청과 2500억 규모 공급계약 전 종목 시세 보기 close , 에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 72,600 전일대비 2,500 등락률 -3.33% 거래량 726,640 전일가 75,100 2025.12.10 12:51 기준 관련기사 글로벌 금리·AI 우려 완화…연말·연초 증시 ‘배당株 주목내년이 기대되는 코스닥...바구니에 담아둬야 할 종목은연 4%대 금리로 최대 4배 투자! 신용미수대환도 당일 즉시! 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>