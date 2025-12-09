본문 바로가기
인천 자월도에 개인용비행체·드론 비행시험장 시범운영

박혜숙기자

입력2025.12.09 15:04

시계아이콘00분 22초 소요
인천테크노파크(인천TP)는 옹진군 자월도에 'PAV(개인용 비행체)·드론 비행시험장'을 구축하고 시범 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.


비행시험장은 PAV·드론·도심항공교통(UAM) 등 미래 항공 모빌리티 시대에 대비해 비행 실증 기업들의 제품 상용화와 실증을 위해 조성됐다. 이곳에는 비행 모니터링·제어 시스템, 주변 기상관측 시스템, 급속·완속 충전 시스템, 간이정비시설 등을 갖췄다.

비행 실증 기업들은 자월·덕적·이작도 공역에서 비행 시험을 하며 기체 성능과 안전성 등을 검증한다.


PAV·드론 비행시험장. 인천테크노파크

국토교통부는 항공 전문가 자문과 실증 기업 협의 등을 거쳐 2023년 자월·덕적·이작도 공역을 PAV·드론·UAM 사업의 실증 최적지로 선정했다.


인천TP 관계자는 "기업들과 협력해 미래 항공 모빌리티 인프라와 실증체계를 단계적으로 발전시키겠다"며 "인천시, 옹진군, PAV·드론 제조기업들과 함께 3차 드론특별자유화구역 사업과 연계한 실증 사업도 협의하고 있다"고 밝혔다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
