본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

이노비즈협회, 제5회 이노 웨이브 IR 세미나 개최

최호경기자

입력2025.12.09 15:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

스케일업 생태계 구축 가속화

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 9일 서울 삼정호텔에서 '제5회 이노 웨이브(INNO-Wave) IR 세미나를 개최했다고 밝혔다.


이번 IR은 올해 협회가 수행한 기술평가 결과를 기반으로 성장성이 검증된 기업을 선발해 투자기관과의 매칭을 지원함으로써 실제 투자로 이어질 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

제5회 이노 웨이브 IR 세미나에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 이노비즈협회

제5회 이노 웨이브 IR 세미나에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 이노비즈협회

AD
원본보기 아이콘

'이노 웨이브'는 민간 중심의 연구·개발(R&D) 투자 생태계 조성과 기술혁신기업의 스케일업 플랫폼 구축을 목표로 2023년부터 운영해 온 협회의 대표 IR 프로그램이다.


세미나에는 ▲일리아스AI(후각 AI 기반 마약·폭발물 탐지 시스템) ▲와이파워원(피지컬AI 이동체용 무선 전력 전송 솔루션) ▲큐로텍(비접촉·비침습 AI 기반 시니어 헬스케어 기술) ▲엣지크로스(산업기계 AI 전환 플랫폼) ▲커넥트브릭(객체 일관성 기반 마케팅 콘텐츠 자동 생성 기술) 등 총 5개 기업이 참여해 혁신 기술을 발표했다.


정광천 이노비즈협회 회장은 "협회는 2023년 9월부터 2025년 6월까지 개최한 IR 세미나를 통해 총 92억 원 규모의 투자유치 성과를 달성했다"며 "지속적인 우수 기술기업 발굴과 IR 지원을 통해 이노비즈기업의 성장 생태계를 조성해 나가겠다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

韓서 가장 비싼 '50만원' 케이크…"이게 뭐여" 열자마자 '깜짝'

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

이창용 "잠재성장률, 2040년 0%대 추락 우려…생산성 높은 부분에 자원 재배분해야"

새로운 이슈 보기