기대감 유효한 코스닥...기회를 더 크게 살리려면?

입력2025.12.10 10:42

01분 03초 소요
연말이 다가오면서 그동안 코스피 대비 상승 폭이 제한적이던 코스닥이 다시 '산타 랠리'의 중심으로 떠오르고 있다. 계절적으로 강세를 보이는 연말·연초 패턴과 함께 펀드 유입, 시장 활성화 기대 등 정책 모멘텀이 겹치며 투자심리가 빠르게 회복되는 모습이다.


정부의 코스닥 지원책 확대 가능성과 대규모 정책성 펀드 출범 등이 더해지며 성장성과 유동성 모두 개선될 것이란 기대가 커지고 있다. 특히 시장 변동성이 줄어드는 환경에서 현금흐름이 안정적인 기업들이 주목받을 것으로 전망되며, 코스닥 중심의 연말 랠리 가능성이 점차 힘을 얻고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 올뉴스탁론, 연 4%대 최저금리 상품에 DSR 미적용 상품까지!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.


○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시!

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS


에이비엘바이오 , 삼성제약 , 클로봇 , 이수페타시스 , 이수스페셜티케미컬


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




