아몬드, ‘스타기부런’ 통해 나눔 실천…사회공헌 활동 강화

정진기자

입력2025.12.09 15:00

주식회사 아몬드(대표 김항래)는 지난 11월 8일 열린 '스타기부런' 행사에 적극적으로 참여하며 사회공헌 활동에 앞장섰다.


이번 참여를 통해 아몬드는 기부와 나눔의 가치를 시민과 함께 실천하며 기업의 선한 영향력을 확산했다.

아몬드는 '소비자와 브랜드를 연결하는 전문 기업'이라는 비전을 바탕으로 온·오프라인 통합 네트워크를 통해 브랜드 가치를 창출해 왔다. 이번 행사를 통해 이러한 철학을 확장, 시민과 함께 '공유의 즐거움'을 나누는 사회공헌 활동으로 이어갔다.


특히, 아몬드는 이번 행사 주요 프로그램인 럭키드로우 이벤트의 1등 경품을 지원하며 현장의 열기를 더했다. 단순한 부스 운영을 넘어 실질적인 물품 지원을 통해 나눔 문화 확산에 동참하고자 한 것이다. 참가자들은 아몬드가 제공한 경품에 뜨거운 관심을 보였으며, 기업의 긍정적인 이미지를 강화하는 계기가 되었다.


김항래 대표는 "아몬드는 브랜드 가치를 극대화하는 동시에 사회에 긍정적인 메시지를 전달하는 역할을 중시한다"며 "이번 '스타기부런' 참여는 사회공헌 활동에 대한 아몬드의 확고한 의지를 보여준 사례였다. 앞으로도 사회적 가치를 창출하는 다양한 나눔 및 기부 활동을 이어가겠다"고 말했다.

주식회사 아몬드는 사회공헌을 핵심 가치 중 하나로 두고, 건강한 식품 개발과 나눔 문화 확산을 통해 기업의 책임과 지속 가능한 성장을 함께 실현하고 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
