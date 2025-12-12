키울땐 가족, 죽으면 폐기물…제도 밖으로 버려진 반려장례

현행법상 사체 임의 매장 불법

수습·추모·화장 순서로 장례

정식 장묘업체는 85곳 불과

그마저도 31곳 수도권 집중

이동식 화장차 제도화 '먼길'

"가족처럼 함께 지낸 아이를 쓰레기봉투에 담아야 한다는 말이 믿기지 않더라고요."

10년간 말티즈를 키웠던 안해령씨(54)는 반려동물을 떠나보낸 뒤 처리 방법을 알고 큰 충격을 받았다. 현행법상 사체를 임의로 매장할 수 없고, 종량제 봉투로 배출해야 한다는 설명을 들으면서다. 안씨는 "가족 같은 존재였는데 생활폐기물로 처리해야 한다는 사실이 납득되지 않았다"며 "급하게 장례시설을 찾아 근교로 나갔다"고 말했다.

최근 반려동물 장례에 대한 인식이 빠르게 변하고 있다. 그러나 관련 시설과 제도는 여전히 제도권 밖에 머물러 있다는 지적이 나온다.

12일 업계에 따르면 반려동물 장례 절차는 통상적으로 수습, 추모, 화장 순으로 진행된다. 반려동물이 수의를 입고 입관하면, 반려인들은 마지막 인사를 나누고 화장터로 보낸다. 남은 유골은 유골함에 담아 봉안당에 안치하거나 '메모리얼 스톤'의 형태로 만들어 집에 보관할 수 있다.

최혜진씨(36)는 얼마 전 네 살 난 미어캣 '럼텀이'를 떠나보냈다. 그는 짧은 영상 편지를 남기고, 준비된 관 앞에서 마지막 인사를 건넸다. 최씨는 "제대로 보내주지 않으면 마음이 남을 것 같았다"며 "우리와 다르지 않은 생명이라고 느껴 최소한의 예의를 갖추고 싶었다"고 말했다.

문제는 제도적 기반이 충분히 마련돼 있지 않다는 점이다. 현행법상 반려동물 사체를 임의로 매장하는 것은 불법이다. 폐기물관리법에 따라 생활폐기물이나 의료폐기물로 분류된다.

합법적으로 이용할 수 있는 장례시설도 절대적으로 부족하다. 농림축산검역본부 국가동물보호정보시스템에 정식 등록된 반려동물 장묘업체는 전국 85곳에 불과하다. 이 중 31곳이 수도권에 집중돼 있다. 등록되지 않은 업체를 이용하는 것은 불법이다. 이 때문에 장례식을 생각하는 반려인은 근교로 나가는 것이 기본이고, 심한 경우 원정 장례를 치르기도 한다.

경기도에 위치한 동물 장례업체 관계자는 "아이가 좋은 곳에 가라고 인사를 나누고 보내려는 마음이지만, 아무 데나 묻어주면 법적으로 걸리는 경우가 있어 장례업체를 이용해야 한다"며 "서울, 수원, 용인 등 다른 지역에서 와 장례를 치르는 경우가 대부분"이라고 말했다.

정부가 이동식 화장차 도입을 규제 샌드박스로 일부 허용했지만 제도화까지는 쉽지 않은 상황이다. 전국에서 실증특례를 부여받은 업체는 37곳이지만 실제 서비스를 시작한 곳은 5곳에 불과하다. 혐오시설로 꼽히는 탓에 지방자치단체와 설치 장소 협의가 어렵기 때문이다. 농림축산식품부 관계자는 "아무리 차량에서 화장한다고 해도 거주지 내에서 화장할 경우 사람들이 좋아할 리가 없어서 지자체와 화장 장소 협의가 어려운 상황"이라며 "배출량 등에 관한 제재 조건, 범죄 가능성에 대한 논의 등도 부족한 상황"이라고 말했다.

신주운 동물권행동 카라 활동가는 "반려동물의 가구 수도 증가하지만, 사체를 태우는 장묘업체가 혐오시설로 인식돼 유치가 어렵다"며 "반려동물을 물건으로 보는 경향이 있어 폐기물로 처리되는데 반려동물을 향한 인식이 변화하는 것에 따라 장묘업체 관련 법도 개정이 필요하다"고 설명했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>