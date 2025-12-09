본문 바로가기
쿠팡 특검, ‘수사 외압 폭로’ 문지석 검사 11일 소환 조사

허경준기자

입력2025.12.09 14:45

출범 닷새 만에 의혹 ‘중심 인물’ 조사
당시 지청장 엄희준 검사, ‘무고죄 처벌’ 요청

관봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 안권섭 특별검사(왼쪽)가 6일 서초구 사무실에서 열린 특검팀 현판식에서 각오를 말하고 있다. 오른쪽은 김기욱, 권도형 특검보. 연합뉴스

관봉권 띠지 폐기 의혹'과 '쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹'을 수사할 안권섭 특별검사(왼쪽)가 6일 서초구 사무실에서 열린 특검팀 현판식에서 각오를 말하고 있다. 오른쪽은 김기욱, 권도형 특검보. 연합뉴스

'쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급' 사건을 수사하는 안권섭 특별검사팀이 수사 과정에서 외압이 있었다고 폭로한 문지석 검사를 소환해 조사한다. 수사를 개시한 지 닷새 만에 관련 의혹의 중심에 있는 문 검사를 부르는 것이다.


특검팀은 9일 문 검사를 참고인 신분으로 오는 11일 오전 10시 서울 서초구 특검팀 사무실로 소환해 조사하기로 했다.

특검팀은 문 검사를 상대로 국정감사에서 주장한 수사 외압 의혹의 사실관계와 폭로 경위, 수사 과정에서 윗선에선 내린 구체적인 지시 내역 등을 확인할 계획이다.


앞서 인천지검 부천지청은 중부지방고용노동청이 쿠팡 물류 자회사인 쿠팡풀필먼트서비스(CFS) 퇴직금 미지급 사건과 관련해 기소 의견으로 송치한 사건을 지난 4월 무혐의·불기소 처분했다.


당시 형사3부장검사로 사건을 담당한 문 검사는 지난 10월 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에 출석해 당시 상급자인 엄희준 지청장(현 광주고검 검사)과 김동희 차장검사(현 부산고검 검사)가 쿠팡에 무혐의 처분을 하라고 압력을 가했다고 주장했다. 해당 가이드라인에 따라 핵심 압수수색 결과가 누락된 상태로 대검찰청에 보고되면서 사건이 최종 불기소 처분됐다고 주장하기도 했다.

문 검사는 법제사법위원회 국정감사에도 증인으로 나와 "올해 3월 7일 엄 지청장이 9분여간 욕설과 폭언을 하면서 대검찰청에 감찰 지시를 하고 사건을 재배당하겠다고 말했다"고 증언하기도 했다.


이에 대해 엄 검사는 주임 검사의 의견을 무시한 채 강압적으로 무혐의 지시를 한 사실이 없다고 반박했다. 엄 검사는 특검팀에 문 검사를 무고죄로 처벌해달라고 요청했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
