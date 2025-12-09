본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"엔비디아·소프트뱅크, 로봇 기업 '스킬드 AI' 투자 검토"

이승형기자

입력2025.12.09 14:20

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

엔비디아와 소프트뱅크그룹이 인공지능(AI) 로봇 기업 스킬드 AI에 투자하기 위해 협상 중이라고 로이터통신이 8일(현지시간) 보도했다.


로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

소식통에 따르면 엔비디아와 소프트뱅크는 10억달러 이상 규모의 펀딩 라운드에 참여하기 위해 협상 중이다. 한 소식통은 이번 투자 유치 협상이 여전히 유동적이며 일부 세부 사항이 바뀔 수 있다고 했다.

스킬드 AI의 기업가치는 약 140억달러로 평가받을 수 있는 것으로 전해졌다. 이번 투자 유치가 성사될 경우 스킬드 AI의 기업가치는 몇 달 만에 거의 3배 급등할 전망이다. 시장정보업체 피치북 자료에 따르면 스킬드 AI는 앞서 올해 진행된 5억달러 규모의 시리즈B 투자 라운드에서 47억달러의 기업가치를 평가받았다.


메타 AI 연구원 출신들이 2023년 설립한 스킬드 AI는 로봇의 두뇌 역할을 하는 범용 소프트웨어 개발에 주력해왔다. 자체 하드웨어를 제작하기보다는 모든 형태의 로봇에 적용할 수 있는 AI 모델에 초점을 맞춰왔다. 방대한 양의 데이터를 활용해 로봇에게 인간과 유사한 인지, 의사결정 기술을 가르친다는 게 회사 측 설명이다.


스킬드 AI는 지난 7월 첫 범용 AI 모델을 공개하며 물류창고 작업부터 집안일까지 광범위한 환경과 업무에 적응할 수 있다고 소개했다.

AI의 발전으로 휴머노이드 로봇이 점점 더 복잡한 작업을 수행할 수 있게 되면서 휴머노이드 로봇 업체들에 대한 투자자들의 관심이 급증하고 있다는 분석이 나온다. 다만 전문가들은 진정한 의미의 범용 로봇 응용은 여전히 기술적으로 어려운 과제이며 광범위하게 활용되려면 몇 년은 더 걸릴 수 있다고 보고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

비오는 새벽 천천히 달리던 운전자…코앞서 쓰러진 행인 치어 사망, 법원 판단은?

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

이창용 "잠재성장률, 2040년 0%대 추락 우려…생산성 높은 부분에 자원 재배분해야"

새로운 이슈 보기