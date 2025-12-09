"엔비디아·소프트뱅크, 로봇 기업 '스킬드 AI' 투자 검토"

엔비디아와 소프트뱅크그룹이 인공지능(AI) 로봇 기업 스킬드 AI에 투자하기 위해 협상 중이라고 로이터통신이 8일(현지시간) 보도했다.

소식통에 따르면 엔비디아와 소프트뱅크는 10억달러 이상 규모의 펀딩 라운드에 참여하기 위해 협상 중이다. 한 소식통은 이번 투자 유치 협상이 여전히 유동적이며 일부 세부 사항이 바뀔 수 있다고 했다.

스킬드 AI의 기업가치는 약 140억달러로 평가받을 수 있는 것으로 전해졌다. 이번 투자 유치가 성사될 경우 스킬드 AI의 기업가치는 몇 달 만에 거의 3배 급등할 전망이다. 시장정보업체 피치북 자료에 따르면 스킬드 AI는 앞서 올해 진행된 5억달러 규모의 시리즈B 투자 라운드에서 47억달러의 기업가치를 평가받았다.

메타 AI 연구원 출신들이 2023년 설립한 스킬드 AI는 로봇의 두뇌 역할을 하는 범용 소프트웨어 개발에 주력해왔다. 자체 하드웨어를 제작하기보다는 모든 형태의 로봇에 적용할 수 있는 AI 모델에 초점을 맞춰왔다. 방대한 양의 데이터를 활용해 로봇에게 인간과 유사한 인지, 의사결정 기술을 가르친다는 게 회사 측 설명이다.

스킬드 AI는 지난 7월 첫 범용 AI 모델을 공개하며 물류창고 작업부터 집안일까지 광범위한 환경과 업무에 적응할 수 있다고 소개했다.

AI의 발전으로 휴머노이드 로봇이 점점 더 복잡한 작업을 수행할 수 있게 되면서 휴머노이드 로봇 업체들에 대한 투자자들의 관심이 급증하고 있다는 분석이 나온다. 다만 전문가들은 진정한 의미의 범용 로봇 응용은 여전히 기술적으로 어려운 과제이며 광범위하게 활용되려면 몇 년은 더 걸릴 수 있다고 보고 있다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



